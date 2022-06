TVR achiziționează transmisiuni sportive pe bază de simpatii politice. Mișcarea păguboasă, făcută pe bani publici

Jurnalistul Dan Andronic prezintă, în cadrul unei postări publicate pe contul de Facebook, o situație ce vizează achizițiile unor transmisiuni sportive făcute de TVR. Televiziunea publică avea un contract cu Federația Română de Rugby și transmitea astfel partidele echipei naționale. Valoarea acestei înțelegeri era de 60.000 de euro, dar suma nu a putut fi plătită. Dan Turturică, directorul TVR, a discutat față în față cu Alin Petrache, președintele federației.

TVR a dat rugby-ul pe volei și a plătit de două ori mai mult

Jurnalistul s-a plâns că TVR stă prost cu banii. Așa că Alin Petrache s-a înțeles, ulterior, cu oficialii postului Prima Sport. Care vor plăti mai mult pentru jocurile „stejarilor”. În acest timp, scrie Dan Andronic, cei de la TVR a semnat un contract cu Federația Română de Volei. Valoarea înțelegerii? 120.000 de euro. Așadar, dublu, pentru un sport – voleiul – cu o audiență inferioară rugby-ului. Mișcarea are la bază un substrat politic.

„Poziția Ghiocel 2022! De ce nu se va face bine TVR în vecii-vecilor!

Azi am fost pe Stadionul Național de Rugby. Ajut o echipă de pici pasionați de rugby cu ce pot, iar azi se întâlneau toate cluburile cu jucători din naționalele Italiei și României. Cum mâine nu pot fi pe stadion, am vrut să merg azi.

Numai că acolo am aflat o poveste neașteptată!

Alin Petrache, președintele FRR, a fost chemat de Dan Turturică, PDG de la TVR, numit foarte politic. TVR avea un contract de transmitere a meciurilor Naționalei, cu o valoare derizorie, puțin peste 60.000 de euro pe an.

Discuția este epocală!

Turturică către Petrache: Știți că avem un contract de retransmitere, dar nu prea stăm bine cu banii, poate găsim o modalitate, ne tot gândim cum să facem…

Petrache către Turturică: Știu că avem un contract, dar nu prea faceți nimic pentru rugby.

Turturică către Petrache: Dar ați fost cumva la PSD?

Petrache către Turturică: Nu! Am fost deputat PSD un an și ceva. Dar trebuie să înțelegeți că eu am jucat rugby în Franța și acolo am învățat ce înseamnă social-democrația. Dar ce legătură are asta cu contractul?

Turturică către Petrache: Nu are…

To cut the crap, trec peste detalii și vă spun că Decizia de Management a lui Turturică a fost pe măsura discuției! A pierdut meciurile Naționalei de Rugby, care vor fi transmise de Prima Sport (contract mult mai mare!), promovare profesionistă, audiențe mai mari”, a scris Dan Andronic.

„Aaaaa, să nu uit!

TVR era atât de lipsită de resurse financiare încât nu a vrut să dea 60.000 pe meciurile naționalei de rugby, dar a semnat după aceea pentru 120.000 de euro cu Federația de Volei.

Nu pun în discuția difernțele de performanță, pentru că toate sporturile trebuie încurajate.

O să vă întrebați: De ce?

Voleiul simpatiza cu liberalii…

De fapt, cineva de acolo era cu Liberalul care tocmai a plecat de la Senat. Căruia Turturică i-a făcut un ultim serviciu din bani publici.

Oricum, cine vrea să ajute o poate face și fără să ia poziția Ghiocel…

Mai mult: https://www.facebook.com/rares.manolache.9

Mâine jucăm de la ora 21.00 cu Italia, 6 Nations Team.

HAI ROMÂNIA!”, a mai afirmat jurnalistul EVZ în postarea respectivă.