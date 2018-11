Astăzi înainte de CEx al PSD, Adrian Țuțuian, unul dintre contestatarii lui Dragnea a declarat că indiferent de ce decizie se va lua astăzi în ședință, el va continua să fie alături de PSD.





De asemenea, acesta a declarat că se bucură de sprijinul colegilor săi.

„Vă asigur că am sprijinul colegilor și am să rămân membru al partidului. Nu plec nicăieri, nici în alt partid. Dacă am sprijinul colegilor eu rămân în PSD”, a declarat Țuțuianu

Pagina 1 din 1