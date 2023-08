Turiști români jefuiți în Grecia! În câteva minute au rămas fără lucrurile de valoare

Întâmplarea a avut loc în loc în localitatea Stavros, Grecia, în parcarea unui supermarket.

Turiștii au scris povestea pe o rețea de socializare și au cerut ajutor altor români, pentru a vedea cum se procedează în astfel de situații.

Furtul bunurilor s-a produs în parcarea acelui supermarket, dotată cu camere de luat vederi, dar se pare că pe hoți nu i-a prea interesat acest lucru.

”Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să vă împărtășesc experiența noastră de astăzi. Ne aflăm în Stavros în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpăra niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect. Poate dacă am fi știut, lucrurile ar fi stat altfel”, a scris românca.