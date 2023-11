Isteria cu „piramida magică” de la Sfinx, la un pas să facă victime

Turiștii se adună în fiecare an, pe 28 noiembrie, în jurul Sfinxului. Sursa Foto: Arhiva EVZ

În fiecare an, pe data de 28 noiembrie, pe platoul munților Bucegi, la poalele Sfinxului, are loc un fenomen spectaculos. Soarele apune peste munți, formând „o piramidă magică” ce are puteri vindecătoare asupra celor care se află pe platou la acel moment.