Reprezentanții PNL Constanta au sesizat că fratele primarului PSD al comunei Cechezu îi asteaptă, intr-un magazin de mărfuri generale, pe alegătorii care ieseau de la votare, oferindu-le câte o sacoșă cu diverse alimente. Reclamații au pus la dispoziție si fotografii doveditoare. Polițiștii au ajuns la fața locului, au intrat in magazin şi au stat de vorbă cu cei care ofereau sacosele. Deocamdată nu a fost luată nicio măsură, dar cei care primiseră sacosele ar fi spus că au fost trimisi la cumpărături de familie, pungile având insă acelaşi conținut si aceeaşi culoare.

In comuna Albeşti din județul Constanța, primarul PNL, Gheorghe Moldovan, este suspectate ca ar fi continuat campania electorală si ieri, dar şi astăzi,

după deschiderea secțiilor de votare, pe rețelele sociale si prin alte mijloace de informare. BEJ Constanța a sesizat poliția. Primarul a fost sancționat cu avertisment scris.

Acuzat de violarea confidențialității votului, primarul comunei Ciobanu, se alege cu al doilea dosar penal la aceste alegeri prezidențiale. Polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au fost sesizați in jurul orei 11,15 de către un membru al secției de votare nr. 391 din cadrul Liceului Tehnologic Ciobanu cu privire la faptul că primarul localității Ciobanu, Tudorel Gurgu, ar fi însoțit la secția de votare un bărbat, de 73 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, și ar fi intrat cu acesta până la cabina de votare unde, profitând de perdeaua întredeschisă, ar fi observat procesul de votare și l-ar fi îndrumat cum să voteze. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea confidențialității votului, conform IPJ Constanța. In primul tur de scrutin al prezidențialelor, primarul PSD de la Ciobanu, Tudorel Gurgu, a stat în fața secțiilor de votare nr 390 și 391 din localitate, împreună cu mai mulți bărbați au oprit lumea care mergea la vot, sugerandu-le cu cine sa voteze. PNL Constanța a depus o sesizare la Biroul Electoral Județean iar ulterior, cazul a fost preluat de Inspectoratul Județean de Poliție. Urmare a cercetărilor efectuate, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor.

Tot in comuna Ciobanu s-a înregistrat şi un caz de turism electoral. BEJ verifică cele spuse in sesizare.

Secțiile de votare din judetul au afișat buletinele de informare cu ștampila peste numele candidatului PNL. Un incident s-a petrecut în această dimineață în cele 556 secții de votare din județul Constanța. Sesizarea a plecat de la reprezentanții PSD Medgidia care au informat Biroul Electoral Județean Constanta că la cele 37 de secții din municipiu erau afișate buletinele de informare cu ștampila peste numele candidatului PNL. Situații similare s-au înregistrat în toate secțiile de votare din județ și se pare că și în alte județe din țară. “A fost o problemă pe tot județul. Așa au fost trasmise de la BEJ. Problema s-a remediat încă de la primele ore ale dimineții” , informează instituția Prefectului județului Constanța. Iar presedintele BEJ Constanța, Denis Gabriela Gherase, a declarat că toate buletinele de vot model din cele 556 secții din județ au fost retrase si înlocuite de presedintii secțiilor.

O firmă din Constanța a fost amendată pentru comercializare de băuturi alcoolice în apropierea a doua secții de votare din oraş. Astăzi, în jurul orei 10.00, în apropierea secțiilor de votare nr. 61-64, situate în incinta școlii nr. 33, jandarmii din cadrul I.J.J. Constanța au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.500 de lei la Legea privind comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, localul se află la mai puțin de 200 de metri de secția de vot

Te-ar putea interesa și: