Acum, presa turcă l-a atacat pe „Il Luce”, care a condus naționala „Semilunei” până în februarie 2019, atunci când a fost demis din cauza parcursului slab din Liga Națiunilor.

Atunci, cel mai titrat antrenor român se plângea că nu beneficiază de o arie mare de selecții: „Lipsa jucătorilor sau lipsa de experiență au fost constant lucrurile de care s-a plâns antrenorul român. Mircea Lucescu, care și-a făcut un renume din scuzele găsite pentru eșecurile din Liga Națiunilor, a fost distrus de Senol Gunes”, au notat jurnaliștii turci.

Presa turcă a făcut o comparație între discursul lui Mircea Lucescu și ce a realizat Senol Gunes la națională, în mai puțin de un an.

Lucescu: „Am avut jucători de la două cluburi din Ucraina și, în total, de la 10-15 echipe. Succesul nu e așa ușor de obținut în aceste condiții. Nu pot să formez un lot din jucători de la doar 2-3 echipe”.

Senol Gunes: A format un lot cu jucători de la 23 de echipe și a avut succes!

Lucescu: „Nu am suficienți jucători. Am 22-23 de fotbaliști. România are 29 de jucători, Albania are 28”

Senol Gunes: A calificat echipa din grupă, după ce a folosit nu mai puțin de 38 de jucători. Aceștia au arătat lumii că Turcia are o bază de selecție.

Lucescu: „Avem puțină experiență și asta se vede. Am primit goluri ușor, după ce am pierdut mingea”.

Senol Gunes: Naționala lui Senol Gunes a primit gol în doar 3 din cele 12 partide disputate, cu o apărare care a avut media de vârstă de 21-22 de ani. Doar 3 țări din lume au avut o defensivă egală sau mai bună decât Turcia în aceste preliminarii: Polonia, Belgia și Itala.

Lucescu: „Trebuie să lucrez cu ceea ce am la îndemână. În 2002, erau 8 jucători de la Galatasaray la lot. Acum, nu mai sunt. La Ucraina sunt opt titulari care au jucat și au fost formați de mine la Șahtior. Shevchenko antrenează o echipă crescută la Șahtior”.

Senol Gunes: A format un lot cu fotbaliști care evoluează în 6 țări. 23 dintre aceștia joacă în Turcia, au titrat cei de la Aspor.

În mandatul său pe banca turcilor, Mircea Lucescu a strâns 4 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri (golaveraj 17-25). De partea cealaltă, Senol Gunes are în prezent 9 victorii, 2 remize și o înfrângere (golaveraj 22-3).

