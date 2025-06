Turcia și Iran condamnă acțiunea Israelului față de velierul Madleen

Turcia și Iran condamnă interceptarea navei Madleen în apele internaționale. Ankara consideră intervenția un „atac odios”, iar Teheranul o denunță ca fiind un act de „piraterie”, potrivit declarațiilor oficiale.

Pe 9 iunie 2025, autoritățile israeliene au interceptat și redirecționat către portul Ashdod velierul Madleen, aflat în apele internaționale și îndreptându-se către Fâșia Gaza. Nava transporta 12 activiști internaționali, printre care se aflau activista suedeză Greta Thunberg și eurodeputata Rima Hassan, alături de cetățeni din Franța, Germania, Brazilia, Turcia, Suedia, Spania și Olanda.

Velierul plecase din Italia pe 1 iunie, având ca obiectiv declarativ spargerea blocadei navale impuse de Israel asupra Fâșiei Gaza, afectată de o criză umanitară profundă după peste un an de conflict.

Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a reacționat imediat, catalogând intervenția forțelor israeliene drept o încălcare flagrantă a normelor internaționale:

Oficialii turci au adăugat:

Turcia a invocat și precedentul din 2010, când nava Mavi Marmara, care transporta ajutoare umanitare către Gaza, a fost interceptată de Israel. Incidentul s-a soldat atunci cu zece morți, toți cetățeni turci, și a provocat o ruptură în relațiile bilaterale dintre Ankara și Tel Aviv.

Iranul a transmis, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, că interceptarea navei umanitare echivalează cu un act de piraterie:

Declarația oficialului iranian implică posibilitatea ca acțiunea să fie adusă în atenția organismelor internaționale de drept maritim, precum Tribunalul de la Haga sau ONU.

Ministerul de Externe de la Paris a confirmat că șase dintre cei 12 activiști aflați la bordul navei sunt cetățeni francezi. Ministrul Jean-Noël Barrot a transmis că s-au luat măsuri imediate:

„Imediat ce nava a fost imobilizată, am cerut să ne exercităm dreptul de a le oferi protecţie consulară și de a-i vizita pentru a ne asigura de situaţia lor şi a le facilita întoarcerea rapidă în Franţa.”

Israelul a anunțat că nava a fost interceptată în jurul orei 1:02 GMT, în apele internaționale, și a fost redirecționată spre portul Ashdod. Autoritățile au motivat intervenția prin necesitatea de a preveni traficul de arme către Fâșia Gaza.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat:

Incidentul navei Madleen a declanșat reacții puternice la nivel internațional. Turcia și Iran și-au exprimat intenția de a cere investigarea cazului de către organisme internaționale. Franța caută soluții diplomatice pentru repatrierea cetățenilor săi și pentru reducerea tensiunilor.

Israelul își menține poziția fermă, insistând asupra dreptului la autoapărare și la protecția frontierelor maritime.

Evenimentul a stârnit reacții imediate pe rețelele sociale. În special prezența Gretei Thunberg a amplificat vizibilitatea cazului. Un mesaj viral a transmis:

„Greta Thunberg has been kidnapped by Israel. #Madleen”