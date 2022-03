”Turcia într-o situație dificilă”, spune Ian Lesser de la German Marshall Fund

Escaladarea crizei ucrainene pune Turcia într-o poziție dificilă, întrucât Ankara este nevoită să aleagă între Rusia și Ucraina și primește presiuni pentru a se alinia la politica de sancțiuni a aliaților săi din NATO, subliniază vicepreședintele și directorul de la Bruxelles al German Marshall Fund (GM), Ian Lesser, vorbind pentru ediția de weekend a ziarului nostru.

„Aceasta este o criză pe care Turcia ar dori să o evite, pentru că o pune în fața unor alegeri incomode. Se confruntă cu dileme pe mai multe planuri, în plan economic, politic, strategic”, subliniază Lesser încă de la începutul discuției noastre. Potrivit analistului american, faptul că Turcia a condamnat recunoașterea de către Rusia a regiunilor secesioniste Donețk și Lugansk nu este surprinzător, deoarece este îngrijorată de posibilitatea secesiunii unor teritorii proprii din cauza separatiștilor kurzi din Turcia sau de recunoașterea entităților kurde din afara granițelor sale. „Orice guvern turc ar considera o astfel de evoluție drept o amenințare. Turcia este unul dintre statele care acordă o mare importanță suveranității și integrității teritoriale din cauza istoriei sale”, spune Lesser, explicând că mișcările Rusiei, așa cum s-a întâmplat și cu invazia rusă în Crimeea, ”tulbură optica turcească despre lume și interesele sale”. Poziția inconfortabilă a Turciei se datorează și relației sale strânse pe care o are atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. „Are interese cu ambele țări în Marea Neagră. Are cooperare în domeniul apărării cu Rusia și, în același timp, vinde arme Ucrainei. Ecuația nu este simplă. Este un echilibru pe care Turcia îl poate menține în condiții de stabilitate, dar în condiții de conflict aceste dileme sunt puternice”, spune expertul GMF. El crede că problema este și mai mare la nivel economic și energetic. „Turcia este puternic dependentă de importurile rusești de energie și are relații comerciale și de investiții cu Rusia. În contextul problemelor economice, ultimul lucru pe care Ankara ar dori să-l vadă este perturbarea unei relații economice importante”, spune el.

„La nivel strategic, Turcia a cumpărat S-400 și a discutat despre achiziționarea în continuare a sistemului, dar mă îndoiesc că va merge mai departe în această privință. Pentru Turcia, deși ar dori să mențină aceste opțiuni deschise între Occident și Rusia, este importantă siguranța pe care o primește datorită participării la NATO. Acesta este clubul de care aparține și, în ciuda diferențelor politice pe care le are cu aliați cheie, Turcia dorește ca această relație să funcționeze pe deplin”, a explicat Lesser. El subliniază că dilemele cu care se confruntă Turcia nu sunt pur teoretice. „S-ar putea găsi într-o poziție dificilă în ceea ce privește securitatea cu Rusia. S-a mai întâmplat în Siria, se poate întâmpla în Libia, în Marea Neagră, în Caucaz. Turcia are îngrijorări de securitate în relația cu Rusia”.

Care sunt previziunile lui Lesser? „Va fi din ce în ce mai dificil pentru Turcia să mențină o distanță de siguranță în această criză”, a spus Lesser. „Una dintre dificultăți o reprezintă sancțiunile occidentale dure împotriva Rusiei. Prin tradiție istorică, Turcia ezită să adopte sancțiuni de orice fel în orice situație. Ce va face Turcia când aproape toți aliații săi vor impune sancțiuni Rusiei? Dacă refuză, va consolida și mai mult relația dificilă cu aliații săi. Pentru ca sancțiunile să fie eficiente, nu va trebui să existe posibilitatea ca Rusia să încerce să le ocolească prin Turcia. Se poartă deja discuții pe această temă și vor fi și mai multe, pentru că vor exista îngrijorări că Turcia va ajuta Rusia să ocolească sancțiunile”.