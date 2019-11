Disputa dintre polițistul local și agentul de la Brigada Rutieră a durat mai bine de 10 minute și se pare că a pornit de faptul că polițistul local ar fi parcat mașina de serviciu într-o zonă interzisă. Potrivit legii, polițiștii locali și cei de la IGPR sunt obligați să se legitimeze în cazul în care sunt suspecți că ar fi încălcat codul rutier.

Polițistul local a fost amendat pentru refuzul de a se legitima, dar cei din Brigada Rutieră ar fi fost chemați la ordin, prin stație, de unul dintre șefii lor și le-a fost dat în vedere că amenda trebuie anulată. Culmea, șeful polițiștilor de la Rutieră în loc să își apere oamenii, i-a umilit.

Primarul Sectorului 1, cel în ograda căruia s-a întâmplat evenimentul, a declarant la Digi24 că „a fost o altercație între un polițist local și între un polițist de la rutieră. Eu am aflat toate informațiile de la șefii mei de la Poliția Locală. Am înțeles că polițistul de la rutieră încerca să-i dea o amendă”.

Dumitru Coarnă, liderul SNPPC, a spus pentru postul de televiune că „e o speță standard, presiunea șefului nemijlocit împotriva agentului de poliție ca să nu aplice o contravenție pe care a constatat-o. Băiatul ăsta de la Poliția Locală crede că el este altcineva pentru că este în subordinea politicului. Politicul a centrat un telefon la Brigada Rutieră, domnul Gâlceavă, care este un protejat politic, a sunat polițistul din stradă și i-a transmis ce i-a transmis. Lucrurile sunt foarte grave. Băiatul ăsta de la Locală cine se crede? Sigur, el o are în spate pe doamna Firea, care știm cine este, nu? Nivelul ăsta de comportament al unor șefi este tolerat de către IGPR și de către minister. Poliția Municipiului Vaslui, dacă citiți presa de acolo, omul ăla numai pe filiere interlope a ajuns șef. O să vedeți ce o să izbucnească la Călărași. Acolo e ceva de domeniul fantasticului. Vorbim de penal la Călărași. Eu trimit spre competentă soluționare, dar de cele mai multe ori șefii IGPR și minister îi protejează. Oare să fie o complicitate? Oare ei nu trebuie să respecte legea?”.

Evenimentul zilei vă prezintă discuția dintre cei doi polițiști:

Polițist local: De ce să mă legitimez? Mergeți și vedeți-vă de treabă că iese scandal mare. Și voi aveți șefi, și eu am șefi. Eu am vorbit cu șeful meu...

Polițist Brigada Rutieră: Dar, nu mă interesează treaba asta.

Polițist local: Eu sunt polițist. De ce să mă legitimez?

Polițist Brigada Rutieră: Eu vreau documentele, și ale mașinii și ale dvs.

Polițist local: Nu vă dau nimic până nu vine un șef de-al meu. Nu aveți ce să îmi faceți voi mie. Cum aveți voi șefi, avem și noi. Bă, băiatule, nu mai pune mâna pe mine. Nu îți dau nimic. Ce îmi faci, mă încătușezi, ce îmi faci?

Polițist Brigada Rutieră: Aveți obligația să vă legitimați la polițist.

Polițist local: Băiatul ăsta e obraznic! Tu tragi de mine, bă, puștiulică? Ce, eu sunt de pe stradă? Ori veniți aici, ori iese scandal cu el aici. Sună un comisar de la ei, să vină aici.

Polițist Brigada Rutieră: Pe mine nu mă interesează cine vine, mie îmi dați documentele.

Polițist local: Du-te și vezi-ți de treaba ta.

Polițist Brigada Rutieră: Să mă duc să îmi văd de treaba mea?!

Polițist local: Cum să îți dau actele mașinii dacă eu sunt pe jos? Eu sunt patrulă pedestră.

Polițist Brigada Rutieră: Dați-ne buletinul. Dați-ne CNP-ul.

Polițist local: Nu vreau să vi-l dau. Refuz legitimarea. Eu sunt pe jos, nu am nicio treabă cu mașina, nu am permis de conducere.

Te-ar putea interesa și: