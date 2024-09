Tunelurile secrete ale lui Ceaușescu. Ce ascunde Casa Poporului

Nicolae Ceaușescu a transformat Casa Poporului nu doar într-un simbol al puterii, ci și într-o fortăreață secretă. Temându-se de un atac nuclear sau de un posibil complot, Ceaușescu a ordonat construirea unui buncăr antiatomic sub clădire, cu pereți groși și tuneluri care conectau cele mai importante instituții ale statului.

Casa Poporului are un singur buncăr antiatomic, conectat la principalele instituții ale statului prin 20 de kilometri de tuneluri. Detaliile au fost dezvăluite de colonelul în rezervă Nicolae Kovacs.

Colonelul Kovacs a condus lucrările secrete ale Casei Poporului.

Nicolae Ceaușescu și-a construit un buncăr sub Casa Poporului

„Este vorba de aproximativ 20 de kilometri de tuneluri realizate în aşa fel încât să se poată circula prin ele cu maşini cu motor electric. Tunelurile principale leagă Palatul Cotroceni de Academia Militară, pe aceasta de Casa Poporului, iar de aici pleacă două tuneluri mari: unul spre fostul Comitet Central (actualul Minister de Interne din Piaţa Revoluţiei – n.r.) şi unul spre actualul Minister al Apărării.”, a declarat Kovacs.

Casa Poporului are 5.000 de încăperi și șapte etaje subterane. Ultimul etaj subteran adăpostește un buncăr antiatomic cu pereți din beton de 1,5 metri grosime. Acești pereți sunt acoperiți cu o placă specială care protejează împotriva radiațiilor.

„Sala principală urma să fie dotată cu o masă mare în mijloc şi pe pereţi, cu un sistem de hărţi ale României, în relief. Pentru ventilaţie s-au adus pompe suedeze, cu filtre speciale, care au fost încastrate în pereţi. Aveam vreo 12 camere mari cu filtre de rezervă, stivuite pe rafturi. Acestea au fost singurele componente străine din Casa Poporului”, a mai spus fostul colonel.

Kovacs a participat și la construirea altor clădiri speciale, inclusiv Hotel Marriott și Ministerul Apărării.

Hitler avea un buncăr în România

Sub Ministerul Apărării se află un buncăr antiatomic, inițial construit de armata germană în 1942. Acest buncăr era legat telefonic de Hitler. Deși s-a încercat demolarea lui, structura a fost încorporată în noua construcție și a devenit al doilea buncăr al lui Ceaușescu.

„Pe locul ales pentru minister era deja un buncăr cu un planşeu din beton de 1,2 metri grosime, construit de nemţi prin 1942. De acolo, armata germană dislocată în România avea legătură telefonică directă cu Hitler. Am încercat să demolăm acea structură, dar era prea greu şi am hotărât să o înglobăm în noul imobil. Aşa a devenit construcţia lui Hitler al doilea buncăr antiatomic al lui Ceauşescu, care nu este sub Casa Poporului, cum s-a spus mereu, ci, repet, sub Ministerul Apărării”, a detaliat Nicolae Kovacs.

Casa Poporului este a treia cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil din lume, după Pentagon și Surat Diamond Bourse. Are 86 de metri deasupra solului și alți 90 de metri sub pământ. Aceasta face parte dintr-un ansamblu arhitectural care include Ministerul Apărării, Hotel Marriott, Casa Radio și bulevardul Unirii.