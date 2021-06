Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a informat că tulpina indiană a COVID-19 se răspândește în România în ritm alert. Îngrijorările au fost exprimate după ce autoritățile au arătat că infectările cu Delta sunt de origine autohtonă, iar virusul nu a fost transmis de la persoane care s-au deplasat în diverse state.

„Din datele furnizate de Institutul de Sănătate Publică, din secvențierile de până la 20 iunie, avem 44 de tulpini indiene pe teritoriul României, în nouă județe. Cele mai multe cazuri au fost raportate în Ilfov și Argeș, respectiv municipiul București.

În schimb, merită menționat faptul că o parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, și anume sunt cazuri care par de origine autohtonă mai degrabă decât cazuri de import.

Particularitățile tulpinii Delta

Reamintesc faptul că tulpina Delta are toată capacitatea de a deveni dominantă, majoritară în ceea ce privește numărul cazurilor de COVID-19, prin faptul că are această capacitate crescută de transmitere cu cel puțin 60%. Are o capacitate crescută de a se lega de receptorii specifici virusului SARS-COV-2 și, de asemenea, se poate asocia într-o oarecare măsură cu reducerea eficienței vaccinurilor.

Este foarte important să avem o schemă de vaccinare completă pentru a beneficia de protecție maximală față de această variantă virală de îngrijorare, tulpina Delta.

De asemenea, este important ca numărul persoanelor vaccinate să fie cât mai mare tocmai pentru a fi pregătiți pentru o eventuală creștere a numărului de cazuri.

Atât OMS, cât și Centrul European de Control al Bolilor estimează că tulpina Delta va deveni dominantă la nivel global, nu doar în anumite țări”, a declarat Valeriu Gheorghiță, joi, 24 iunie, într-o conferință de presă.

Primul deces provocat de tulpina Delta

O primă victimă a tulpinii periculoase Delta a fost înregistrată în România. Este vorba despre femeie în vârstă de 72 de ani.

Pacienta a fost internată în Spitalul Județean din Pitești și nu era imunizată împotriva noului coronavirus, potrivit ultimelor informații.

Infectarea cu tulpina Delta a avut loc pe teritoriul României, fără ca pacienta să călătorească sau să intre în contact cu o persoană care s-a deplasat în afara teritoriului țării.