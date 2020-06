Dar nici ei nu mai tin minte exact ce au declarat. Ba chiar ce au negociat ei insisi la Bruxelles cu Timmermans. Viorica isi aminteste acum o intalnire unde ea mai mult a tacut (ne explica acum plina de intelepciune) si in care s-a cerut insistent OUG privind “amnistia si gratierea”… In mai 2019 spune ca: “Nu a fost o impunere în a da aministia şi graţierea.

S-a discutat, iar eu vă spun un lucru, eu nu am avut niciodată pe masa guvernului un document referitor la amnistie şi graţiere, lucru pe care poate să-l confirme şi ministrul Justiţiei de atunci Tudorel Toader”. Haha. Pai cum asa? S-a cerut insistent dar nu a fost o impunere.Vai, vai!

Si Tudorel are memorie selectiva se pare pentru ca in decembrie 2018, aflat la Bruxelles si intrebat despre un OUG privind amnisitia si gratierea declara ca: “Un act normativ privind amnistia şi graţierea nu este un ”act de clemenţă” pe care “şi-l doresc doar unii”, subliniind că nu vrea ”să fie tras la răspundere cel care nu este vinovat”. Deci cum?

Da, intalnirea aceea de la Baneasa a existat! In ianuarie 2019, fix dupa vizita la Bruxelles cand dl Toader explica cum e cu “amnistia si gratierea”. Dar discutia a fost in urma intalnirii celor doi (Tudorel si Viorica) cu Timmermans si echipa de specialist,i pe marginea armonizarii deciziilor CCR. Sunt convinsa ca si Calin Popescu Tariceanu isi va aminti si va confirma ca la acea intalnire cei doi au propus chiar un calendar de adoptare a unor OUG pana la 1 martie, privind armonizarea, desi presedintii celor doua Camere le-au spus ca pot porni procedura in Parlament la 1 februarie.

Interesant este insa cum uita domnul Tudorel Toader vacanta petrecuta la Neptun impreuna cu familia alaturi de Liviu Dragnea. Si mai uita cred si despre rugamintile fierbinti pe care i le adresa lui Liviu Dragnea din 2017 pana in 2019 fara incetare ca PSD sa o sustina pe Marieta Safta judecator la CCR. Ah, da si mai uita si despre discutia privind scoaterea presedintelui din circuitul de numire a procurorilor, in care Liviu Dragnea i-a spus canu este de acord dar el a promovat legile fix cu aceasta formulare.

Si cu siguranta uita si de insistentele la Viorica de a o salva pe doamna Safta atunci cand a devenit incompatibila si a trebuit sa demisioneze din minister. Si da, a uitat si cum domnia sa si doamna Safta blocau toate actele normative ale Guvernului, toti ministrii cabinetului fiind exasperati ca nu primesc avize. Si uita si despre jignirile inacceptabile la adresa jurnalistilor. Sa nu mai punem la socoteala si OUG cu dedicatie prin care fiul sau a devenit asistent universitar fara concurs. Ah, si desigur Ordinul de ministru prin care se facea notar ca sa-si aduca fiul de la “tara” la oras… Stati ca am pierdut sirul…

Dar Viorica oare ce isi mai aminteste? Hai ca e interesant! Cum s-a dus la Timmermans si i-a explicat ca trebuie dat OUG de armonizare a deciziilor CCR? Ah, asta nu? Cum s-a vazut cu abasadorul SUA la UE sa ii explice nedreptatile din justitie? Nu-si aminteste? Sunt sigura ca Ana Birchall le poate aminti si Vioricai si lui Tudorel muuulte! Sau poate isi aminteste de vacantele la mare, la munte, cand juca ping pong cu domnul presedinte!

Ah, nu-si mai aminteste! Dar poate despre Legea apelor minerale? Sau Legea minelor? Nu? Sunt sigura insa ca unii isi amintesc. Si sunt la fel de sigura ca atunci cand lui Liviu Dragnea i se va aproba sa vorbeasca cu presa, va confirma tot ce am spus mai sus. Unii au memoria scurta, sau selectiva…sau mult tupeu si cu siguranta nu au caracter!