Tudor Chirilă regretă incidentul violent în care a fost implicat în cursul zilei de ieri. Tudor Chirilă, jurat în popularul show TV "Vocea României" a recunoscut altercația și și-a cerut scuze.





Tudor Chirilă: "E ultima postare legată de incidentul de azi. Aș vrea sa clarific ceva. Deși apreciez intenția mesajelor voastre de susținere, nu pot să fiu de acord cu încurajarea violenței. Nu e ok că l-am pălmuit pe individul ăla azi. Violența nu are scuză și nu poate fi vazută ca soluție în nicio situație. Nici cea fizică, dar nici cea verbală. Am scris textul de mai devreme pentru că era important să existe o declarație publică, asumată, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, nu doar speculațiile inflamate din mass-media. Dar nu mă mândresc cu faptul că mi-am pierdut controlul, dimpotrivă. Chiar daca m-a provocat (intenționat sau nu), mi-ar fi plăcut să am capacitatea să-l ignor. Aș vrea totuși să remarc că la fel de regretabilă ca gestul meu este folosirea acestui incident ca retorică împotriva atitudinii mele civice."

Incidentul a fost povestit tot de Tudor Chirilă într-o declarație dată pe o rețea de socializare.

Cum ajungi “bătăuș” în presă?

"Stăteam pe o bancă astăzi împreună cu frate-miu în fața unui loc în care obișnuiesc să-mi beau cafeaua. Mă pregăteam să-mi încep ziua și vorbeam nimicuri. Pe lângă noi trece un individ pe care îl cunosc din cartier, cu trei câini după el. Ne cunoaștem tangențial, dar omul îmi e mai mult necunoscut. Se oprește în fața noastră și mă întreabă direct de care parte sunt, ce ideologii am. Tonul un pic agresiv și un zâmbet metalic pe față. Bună ziua, îi spun, înainte de toate. Se conformează, apoi reia chestionarul, care e treaba cu ideologiile, îi spun că nu mai cred în ideologii, răspunde că nu se poate așa ceva, ce sunt, progresist, gender free? Debitul începe să crească, îl întreb dacă nu i se pare că e cam agresiv, îmi răspunde că e, pentru că eu fac mult rău și prostesc multă lume și debitul crește. De aici eu nu mai pot reproduce decât frânturi de cuvinte, i-am zis să-și plimbe câinii, a început să înjure și să-mi spună că taică-miu a fost un securist, că așa sunt și eu. Parcă asistam la o sumă de mesaje de pe facebook reproduse live în fața mea. Printre înjurături mi-am adus aminte că omul mă mai abordase nervos în perioada referendumului, apostrofându-mă tot ca militant gay sau mai știu eu ce. Atunci n-am răspuns. Acum însă injuriile și minciunile la adresa lui taică-miu au pus capac, nu m-am mai putut stăpâni și i-am tras două palme. Am avut sentimentul că le aștepta (nu pare genul de om care să stea să fie pălmuit) și chiar l-au bucurat pentru după aceea a continuat să fie agresiv. Am devenit și împuțit, jegos, nespălat, o scursură, mă trag din securiști, alte înjurături nedemne de a fi reproduse. Mi-a promis că merge la IML să-și scoată certificat, i-am răspuns că ar trebui să se dea cu capul de mulți pereți sau să se lovească singur ca să poată obține măcar o oră. M-a înjurat ca la ușa cortului, apoi l-am lăsat acolo așteptând poliția care cred că a și sosit.", așa sună incidentul relatat de cunoscutul cântăreț Tudor Chirilă.

Anunt important pentru pensionari! Ce se intampla in 2019

Pagina 1 din 1