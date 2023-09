Tudor Buzatu, despre situația tatălui său: Nu am niciun fel de răspunsuri, nici măcar pentru mine

La scurt timp după ce și-a anunțat demisia, Tudor Buzatu a comentat poziția partidului în cazul scandalului de mită de la Vaslui în care este implicat tatăl său, Dumitru Buzatu, unul din membrii de vază ai Partidului Social Democrat fostul PDSR.

Buzatu Junior și–a anunțat telefonic demisia. Cât despre decizia Biroului Politic PSD de a-l exclude din rândul membrilor PSD pe tatăl acestuia, Tudor a precizat că înțelege atitudinea partidului din Kiseleff 10. O atitudine pe care, de altfel, a catalogat-o ca fiind politică.

El a mai spus că nu știe dacă decizia lui Ciolacu este una corectă sau incorectă.

„ Nu am niciun fel de răspunsuri, nici măcar pentru mine. Eu înţeleg, iubesc partidul din care fac parte, înţeleg şi atitudinea lor, este o atitudine politică, nu ştiu dacă este corectă sau incorectă.

Am preferat să anunţ, am anunţat telefonic, nu am apucat în scris, am anunţat că îmi înaintez demisia”, a spus Tudor Buzatu, după reţinerea tatălui său.