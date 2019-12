”Aproape în fiecare dimineață, în drum spre birou, într-o intersecție aglomerată, mă întâlnesc cu un om fără adăpost. Se plimbă printre mașini, sperând să primească ceva; mi-a plăcut atât de mult zâmbetul luminos cu care întâmpină fiecare șofer, indiferent dacă îi oferă sau nu ceva, încât mi-am creat un obicei de a avea mereu ceva la îndemână pentru el. De fiecare dată când îl văd dimineața cu zâmbetul lui larg, recunoscător pentru cel mai mic gest de ajutor, parcă îmi face ziua mai bună și, indiferent de dispoziție, când ni se întâlnesc privirile, mă face să zâmbesc. În diminețile când nu e acolo, îl caut instinctiv cu privirea și mă întreb ce s-a întâmplat cu el. Ceva nefiresc, în mod normal– un om care își petrece ziua în stradă, în frig, devine, fără să ne dăm seama, un lucru natural”.

Așa începe Oana Chele, director de marketing la Hartmann, discuția noastră despre responsabilitatea companiilor față de comunitate. Recent, compania a anunțat că va susține cu materiale medicale asociația neguvernamentală Carusel care ajută oamenii fără adăpost din București și zona Metropolitană.

HARTMANN vine în sprijinul oamenilor fără adăpost. De ce tocmai ei?

„Oamenii străzii” sunt un semnal, sunt o parte a societății noastre, sunt ”scheletul din dulapul” acestei lumi. Ei există pentru că într-un punct al vieții lor nu au mai reușit să țină pasul cu lumea din care fac parte și lumea noastră i-a aruncat într-un colț nevăzut.Sunt oamenii nimănui și, de multe ori, fie ii evităm, fie trecem pe lângă ei fără să îi observăm, poate nu neaparat din lipsă de empatie, ci, mai degrabă, dintr-un mecanism de apărare – ne e teamă să-i conștientizăm și să ne gândim că oricare dintre noi, într-un context nefavorabil, am putea pierde tot ceea ce avem. La fel ca mulți dintre noi, și eu m-am intrebat, de foarte multe ori, care este, de fapt, povestea lor și cum au ajuns într-o situație atât de precară. Prin parteneriatul cu Carusel și campania „Fapte mici pentru oamenii fără adăpost” vrem să le spunem povestea, să vorbim despre ei, despre nevoile și lipsurile cu care se confruntă zilnic, despre modurile atat de simple prin care fiecare dintre noi se poate implica și poate face o faptă mică, dar cu efecte mari. Ne-am obișnuit să credem că, pentru a face o schimbare, trebuie să investim foarte multe resurse (financiare, de timp, etc) și atunci, avem motivul perfect pentru a nu ne implica: nu ne „permitem”. Realitatea este însă cu totul diferită: doar un zâmbet poate schimba complet ziua unei persoane.

Da, noi, HARTMANN, nu putem rezolva problema oamenilor fără adăpost, dar putem să le întindem o mână de ajutor. Una dintre problemele cele mai frecvente cu care se confruntă oamenii nevoiți să trăiască pe stradă sunt rănile, de la cele mai simple (zgârieturi, tăieturi, julituri), până la răni suprainfectate sau cronice (ulcere varicoase, ulcere diabetice, etc). Iar asta putem face, să îi ajutăm să își îngrijească rănile și să îi susținem cu produse medicale care să le ușureze suferința și să le îmbunătățatească starea de sănătate. Când i-am cunoscut pe cei de la Carusel, partenerii noștri în acest proiect, am fost impresionați de povestea acestei lumi ”nevăzute” și în același timp de curajul si determinarea echipei de voluntari care încearcă zilnic să le fie aproape unor oameni pe care societatea îi uită. Am înțeles că acești oameni sunt un soi de eroi anonimi ai zilelor noastre, pentru că s-au pus la dispoziția altor oameni fără să ceară nimic în schimb, fără așteptări, doar cu speranța că pot face bine. Curajul, determinarea de a face bine și modul inovativ în care aleg să ajute oamenii, fără a încerca să îi schimbe, au fost principalele motive ale acestui parteneriat HARTMANN-CARUSEL.

Nu este pentru prima dată când vă implicați în astfel de proiecte. Cum alegeți cauzele pe care le susțineți?

Din nefericire, la noi și pretutindeni în lume, sunt numeroase cauze sociale, categorii vulnerabile care au nevoie de ajutorul nostru al tuturor pentru a reuși să treacă cu bine peste o anumită etapă a vieții lor. Parteneriatul cu Carusel face parte din campania de susținere a comunităților vulnerabile din România, lansată anul trecut de compania noastră sub platforma „Fapte Mici”. Am susținut proiecte prin care noi, HARTMANN, putem ajuta, prin produsele noastre, copii bolnavi, persoane cu afecțiuni cronice, vârstnici, oameni care au persoane dragi internate în spital. De-a lungul proiectului am întâlnit oameni extraordinari în toate organizațiile și asociațiile cu care am colaborat: ”Asociația Inima Copiilor”, MagiCAMP, ”Hospice Casa Speranței”, ”Fundația Principesa Margareta a României”, ”Dăruiește viață” și acum, ”Carusel”.

Numitorul comun al tuturor partenerilor noștri este reprezentat de responsabilitate și acțiune în relație directă cu comunități vulnerabile, indiferent de vârsta celor aflați în dificultate. În toate aceste locuri, am întâlnit povești de viață extraordinare, am aflat despre oameni pe care viața i-a schimbat în mai puțin de o zi, dar care nu au renunțat. Și-au pus toată speranța într-un proiect, au întins o mână de ajutor și altora. Depre faptele lor, mai întâi mici și apoi din ce în ce mai mari, am ales să scriem și să le lăsăm mărturie pe o platformă online, accesibilă tuturor, care se numește faptemici.ro. Despre asta este și programul „HARTMANN-fapte mici”: despre oameni și despre cum putem, fiecare dintre noi, indiferent ca suntem companie sau persoană fizică, să întindem o mână de ajutor persoanelor vulnerabile.

Faptemici.ro este o campanie care vine cu un mesaj complet diferit față de alte proiecte de responsabilitate –faptele mici fac diferența. O abordare foarte umană, mai puțin obișnuită mesajului corporate. Ați avut vreun moment de ezitare?

Se poate spune că este o abordare diferită, însă, care ne reprezintă perfect, atât la nivel de echipă, cât și la nivel de companie, pentru că noi, chiar credem în puterea faptelor mici. Suntem o companie cu 200 de ani de istorie, care, a ajuns unde este astăzi, cu pași mici; consider că dezvoltarea stabilă și durabilă se construiește în etape și nu prin salturi majore.

Am optat pentru mesajul ”Faptele mici fac diferența”, tocmai pentru a sublinia că, oricare dintre noi, la nivel personal, putem face o schimbare, luând decizia de a ne implica, chiar și printr-o actiune minoră.

E un proverb românesc care spune „Unde-s mulți, puterea crește” – exact asta ne dorim să transmitem: nu trebuie să fii o companie sau o persoană cu putere financiară semnificativă pentru a putea face un bine; trebuie doar să-ți dorești să te implici și, orice gest al tău, oricât de mărunt ți s-ar părea la acel moment, multiplicat prin implicarea mai multor persoane, poate avea un impact major.

De prea multe ori ne retragem în umbră pentru a-i lăsa să se implice doar cei „cu putere” financiară sau cu influență, dar puterea reală constă tocmai în multe forțe mici puse impreună!

Ne dorim ca „Faptemici” să fie mai mult decât o campanie bazata pe ajutor și donații din partea unei companii – ne dorim să fie o acțiune care inspiră oameni în viața reală!

Cât de mult contează aceste proiecte de responsabilitate socială în evoluția unei companii?

Responsabilitatea contează din ce în ce mai mult în societate, nu mai este demult un cuvânt inventat de corporații și nu se mai referă doar la bani și la produsele sau serviciile pe care le pui în piață. Când ai încetat să mai acționezi responsabil devii irelevant. Responsabilitatea înseamnă curajul de a deschide această„cutie a Pandorei” a nevoilor grupurilor vulnerabile –care, odată deschisă, te sensibilizează și te motivează să continui.

Responsabilitatea înseamnă curajul de a selecta problemele rând pe rând și de a oferi soluții, întâi mici, prin fapte mici care, în timp, ca un veritabil bulgăre de zăpadă, duc la schimbările semnificative. Dacă aceste fapte mici începute de HARTMANN sunt continuate și completatesi de alte companii și de fiecare dintre noi, situația acelei comunități începe să se așeze, să se rezolve. Responsabilitatea este despre a nu mai alerga după recunoaștere ci a face ceva pentru cei care au nevoie de responsabilitatea ta.

Suntem o parte importantă a comunităților/statelor unde ne desfășurăm activitatea , inovăm și creăm produse noi, pe care le punem în slujba pacientilor. Evoluția noastră înseamnă evoluția comunităților în care suntem prezenți iar evoluția comunităților ajută companiile.

Cum reacționează echipa din care faceți parte la astfel de proiecte – vor să se implice/participe la proiecte, vin cu idei/inițiative suplimentare?

Astfel de proiecte au darul să întărească legăturile din interiorul echipei, pentru că scot în evidență omul din fiecare profesionist.Expresia ”cine se aseamănă, se adună” în cadrul unei companii înseamnă valori comune. Valorile comune sudează o echipă, o ajută să se cunoască mai bine, să facă față mai bine provocărilor, să performeze.

Da, toți colegii mei, începând de la CEO-ul companiei, se implică în proiectele noastre de responsabilitate socială și vin cu idei de noi proiecte, dintre care unele prind viață.

Mai mult, am redefinit conceptul de Team-building din interiorul companiei noastre, optând pentru activități de voluntariat: coordonați de echipe de profesioniști, am renovat și igienziat un Centru de zipentru copii din București și 4 centre pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice din TârguMures, ne-am alăturat proiectului „Adoptă un copac” și am participat la proiectul de împăduriredin localitatea Chirnogi, Călărași, etc.

Credeți că implicarea companiilor în viața comunității este o responsabilitate, o datorie?

Compania este parte din comunitatedar rămâne la propria latitudinea să decidă cum ia parte la viața acesteia. Noi am decis să fim membri activi ai comunității și să sprijinim comunitățule vulnerabile prin produsele noastre, care le sunt realmente de ajutor. Nu am dorit să limităm sprijinul la o categorie sau alta – și acesta este unul dintre motivele pentru care, în acești 2 ani de proiecte, am ales să susținem mai multe organizații și asociații, care caută soluții pentru diferite categorii de probleme. Ne dorim să continuăm să identificăm și alte proiecte comunitare și să le susținem așa cum am decis, pas cu pas, prin fapte mici care, în timp, vor face diferența.

Te-ar putea interesa și: