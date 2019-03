Ce conține trusoul pe care îl vor primi toți nou-născuții de la stat

Toți nou-născuții vor primi de la stat un trusou, conform unui proiect de lege aflat la Senat. Actul normativ a fost inițiat de parlamentari, majoritatea femei, de la toate partidele politice.





Pachetul-trusou pentru nou-nascut se acorda o singura data, din oficiu, la momentul externarii din spital/ maternitate sau impreuna cu eliberarea certificatului de nastere, dupa caz.

Pachetul-trusou pentru nou—nascut va cuprinde in mod obligatoriu: o saltea pentru infasat, o paturica, un sac de dormit pentru nou—nascut, o caciulita din bumbac, manusi din bumbac pentru nou—nascut, 2 perechi de sosete din bumbac pentru nou— nascuti, un costum cu capison din bumbac, o salopeta tricotata, 2 body—uri cu manecuta scurta din bumbac, 2 body—uri cu manecuta lunga din bumbac, 2 perechi de pantalonasi din bumbac pentru nou—nascut, prosop din bumbac pentru nou—nascut, forfecuta pentru unghii nou—ndscut, perie pentru solzi, termometru pentru baie, termometru, aspirator nazal pentru nou—născut, crema pentru schimbare scutece, sampon si gel de corp pentru nou—nascut, crema/ ulei de corp pentru nou—nascut, 2 aleze din bumbac, un pachet de scutece (24 buc.), 2 biberoane pentru nou nascut (120 ml si 180 ml), 2 suzete pentru nou— nascut, 2 cutii de lapte praf pentru nou—nascut.

Fondurile pentru acordarea acestui pachet-trusou pentru fiecare copil nou- nascut se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Potrivit Expunerii de motive, acest proiect face parte din politicile de încurajare a creșterii natalității.

„Fenomenul scaderii natalitatii nu este izolat in Romania, majoritatea tarilor dezvoltate suferind de aceasta problema. Scaderea natalitatii in Romania este legata de mai multi factori si trebuie privita intr-un context mai larg, atat geopolitic, cat si social.

Acest fenomen trebuie corelat si cu cel al imbatranirii populatiei, al cresterii mortalitatii infantile, al scdderii numarului cuplurilor casatorite, al infertilitatii etc.

În cazul particular al Romaniei, dupa “baby boom”-ul din anii 1960-1970 (rezultat al legislatiei nou introduse in 1966 care interzicea avorturile la cerere), natalitatea a scazut usor in anii 1980, mentinandu-se in cote mari pana in decembrie 1989.

Natalitatea in Romania a scazut brusc inca din anul 1990 la un nivel care nu a mai permis pastrarea număarului populatiei, fapt dovedit de altfel de toti indicatorii de dinamica ai populatiei.

Conform datelor Bancii Mondiale, Romania era pe locul 3 in lume cu cele mai putine nasteri, 10 copii la 1000 de locuitori in anul 2012, ceea ce va determina o scadere a populatiei de pana la 16 milioane in 2050. Acest fenomen presupune si 0 presiune foarte mare pe sistemul de pensii care va trebui s4 suporte un numéar tot mai mare de beneficiari de la din ce in ce mai putini persoane active in campul muncii care contribuie la sistemul public de pensii publice.

Mai mult, pe langa faptul ca ne confruntăm cu o scadere a natalitatii, multe femei, din cauza saraciei, dar si a nivelului de trai existent in prezent, aduc pe lume copii pe care apoi ii abandoneaza in spitale sau imediat dupd externare. Ingrijorator este faptul ca Romania se afla pe locul I la nivel european atunci cand vorbim despre mamele de pana in 15 ani: anual, 700 de fete devin mame inainte de 15 ani, iar 34 din 1000 de nasteri sunt copii care au mame intre 15 si 19 ani.

În România este necesara o politica de dezvoltare a serviciilor sociale pentru stimularea natalitatii, cu respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului”, susțin inițiatorii proiectului de lege.

