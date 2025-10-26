Trupa care a dominat topurile și apoi s-a destrămat. Era cunoscută în toată Europa

Trupa Morandi, formată din Marius Moga și Andrei „Randi” Ropcea, a fost una dintre cele mai de succes formații din România în perioada anilor 2000–2010. Cu un stil euro-dance distinctiv și o prezență puternică pe piața internațională, trupa a cucerit topurile muzicale din mai multe țări.

Cu toate acestea, în ciuda succesului lor, Morandi s-a destrămat în 2011, lăsând în urmă o întrebare: ce s-a întâmplat cu această trupă care a fost cândva un fenomen?

Morandi a debutat în 2005 cu albumul „Reverse”, care a fost un succes imediat, vânzându-se în peste 2 milioane de exemplare la nivel mondial. Piese precum „Love Me” și „Beijo (Uh La La)” au dominat topurile din România și din alte țări europene.

„Beijo (Uh La La)” a ajuns pe locul întâi în topurile europene, depășind artiști consacrați precum Shakira și U2. Acest succes a consolidat poziția trupei pe piața muzicală internațională.

Următorul album, „Mind Fields”, lansat în 2006, a continuat seria succeselor, cu piese precum „Falling Asleep” și „A la Lujeba”, care au ajuns pe locul întâi în topurile din România. În 2007, trupa a lansat „Afrika”, care a atins locul doi în România, iar „Angels (Love Is the Answer)” a devenit un hit internațional, atingând locul întâi în cinci țări și obținând șapte discuri de platină în Rusia.

Al treilea album, „N3XT”, lansat în 2007, a fost certificat cu patru discuri de platină în Rusia și a consolidat statutul trupei pe piața internațională.

În ciuda succesului continuu, în 2011, trupa a anunțat o pauză. Motivul oficial a fost dorința membrilor de a se concentra pe proiecte solo. Marius Moga a continuat să lucreze ca producător și compozitor pentru alți artiști, în timp ce Randi a lansat cariere solo în diverse țări. Randi a scos singur mai multe hituri, printre care și „Prietena ta”, „Visător”, „Puteri asupra mea”.

De-a lungul anilor, au existat zvonuri despre conflicte interne, dar niciunul dintre membri nu a confirmat oficial aceste speculații.

În perioada de pauză, fanii au continuat să asculte piesele trupei și să aștepte o posibilă reuniune. În 2013, Marius Moga și Randi au lansat împreună piesa „Everytime We Touch”, semnalând o posibilă revenire a trupei. Cu toate acestea, aceasta a fost o colaborare punctuală, fără o reunire oficială a trupei.

În 2024, Marius Moga și Randi au anunțat oficial reuniunea trupei Morandi. Aceștia au lansat piesa „No Sleep” și au filmat un videoclip pentru aceasta. Randi a declarat: „Sunt 100% încrezător că o să depășim orice limită”. Această revenire a fost întâmpinată cu entuziasm de fani, care au așteptat mult timp să vadă trupa reunită pe scenă.

Trupa Morandi a fost una dintre cele mai importante formații din muzica românească, având un impact semnificativ asupra industriei muzicale din România și din Europa de Est. Succesul lor a demonstrat că muzica românească poate avea un impact internațional și că artiștii români pot concura pe piața globală.