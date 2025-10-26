Trupa care a dominat topurile și apoi s-a destrămat. Era cunoscută în toată Europa
- Emma Cristescu
- 26 octombrie 2025, 06:24
Trupa Morandi, formată din Marius Moga și Andrei „Randi” Ropcea, a fost una dintre cele mai de succes formații din România în perioada anilor 2000–2010. Cu un stil euro-dance distinctiv și o prezență puternică pe piața internațională, trupa a cucerit topurile muzicale din mai multe țări.
Cu toate acestea, în ciuda succesului lor, Morandi s-a destrămat în 2011, lăsând în urmă o întrebare: ce s-a întâmplat cu această trupă care a fost cândva un fenomen?
Ascensiunea trupei Morandi
Morandi a debutat în 2005 cu albumul „Reverse”, care a fost un succes imediat, vânzându-se în peste 2 milioane de exemplare la nivel mondial. Piese precum „Love Me” și „Beijo (Uh La La)” au dominat topurile din România și din alte țări europene.
„Beijo (Uh La La)” a ajuns pe locul întâi în topurile europene, depășind artiști consacrați precum Shakira și U2. Acest succes a consolidat poziția trupei pe piața muzicală internațională.
Următorul album, „Mind Fields”, lansat în 2006, a continuat seria succeselor, cu piese precum „Falling Asleep” și „A la Lujeba”, care au ajuns pe locul întâi în topurile din România. În 2007, trupa a lansat „Afrika”, care a atins locul doi în România, iar „Angels (Love Is the Answer)” a devenit un hit internațional, atingând locul întâi în cinci țări și obținând șapte discuri de platină în Rusia.
Al treilea album, „N3XT”, lansat în 2007, a fost certificat cu patru discuri de platină în Rusia și a consolidat statutul trupei pe piața internațională.
Destrămarea trupei
În ciuda succesului continuu, în 2011, trupa a anunțat o pauză. Motivul oficial a fost dorința membrilor de a se concentra pe proiecte solo. Marius Moga a continuat să lucreze ca producător și compozitor pentru alți artiști, în timp ce Randi a lansat cariere solo în diverse țări. Randi a scos singur mai multe hituri, printre care și „Prietena ta”, „Visător”, „Puteri asupra mea”.
De-a lungul anilor, au existat zvonuri despre conflicte interne, dar niciunul dintre membri nu a confirmat oficial aceste speculații.
În perioada de pauză, fanii au continuat să asculte piesele trupei și să aștepte o posibilă reuniune. În 2013, Marius Moga și Randi au lansat împreună piesa „Everytime We Touch”, semnalând o posibilă revenire a trupei. Cu toate acestea, aceasta a fost o colaborare punctuală, fără o reunire oficială a trupei.
Reuniunea și planurile de viitor
În 2024, Marius Moga și Randi au anunțat oficial reuniunea trupei Morandi. Aceștia au lansat piesa „No Sleep” și au filmat un videoclip pentru aceasta. Randi a declarat: „Sunt 100% încrezător că o să depășim orice limită”. Această revenire a fost întâmpinată cu entuziasm de fani, care au așteptat mult timp să vadă trupa reunită pe scenă.
Trupa Morandi a fost una dintre cele mai importante formații din muzica românească, având un impact semnificativ asupra industriei muzicale din România și din Europa de Est. Succesul lor a demonstrat că muzica românească poate avea un impact internațional și că artiștii români pot concura pe piața globală.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.