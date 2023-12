Trupa Blue va concerta la Chișinău, pe 27 februarie 2024

Trupa Blue, care a încântat generații întregi cu melodiile sale, va concerta la Chișinău pe data de 17 februarie 2024, începând cu ora 18.00. Se așteaptă ca Palatul Național „Nicolae Sulac” să fie neîncăpător pentru fanii trupei R&B din Marea Britanie. Formația compusă din Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan și Simon Webbe a cucerit inimile publicului cu hitul „All Rise”, încă în 2001, de la debutul lor în lumea muzicală.

Cu zeci de single-uri lansate, dintre care câteva au urcat pe prima poziție în topurile din Marea Britanie, și cu vânzări ce depășesc 7 milioane de copii pentru cele opt albume, trupa Blue a obținut de 10 ori discul de platină în Regatul Unit, confirmându-și statutul de una dintre cele mai apreciate trupe din industria muzicală.

Trupa Blue, la Chișinău

Piesele formației Blue au avut un impact remarcabil nu doar în Marea Britanie și Europa, ci cântecele lor au traversat granițele și au depășit 4 milioane de copii vândute la nivel internațional. Single-urile lor au avut poziții de top în țări precum Irlanda, Franța, Suedia, Norvegia, Germania, Austria, Australia, Noua Zeelandă, Olanda, Elveția, Japonia și România, bucurându-se de o apreciere internațională deosebită.

Blue a atins culmile succesului mondial o dată cu lansarea hitului „Sorry Seems to Be the Hardest Word” cu Elton John, single ce a avut o ascensiune record, ajungând pe primele poziții în topurile din lumea întreagă.

Pauza din 2005

În 2005, când fiecare decide să ia o pauză pentru alte proiecte personale – de la carieră în televiziune, albume solo, incursiune în lumea musical sau afaceri – legătura cu fanii trupei rămâne destul de puternică și este suficient un apel din partea lor și posibilitatea de a reprezenta Marea Britanie la €œEurovision Song Contest în anul 2011, pentru ca trupa să-și găsească energia și și entuziasmul din primii ani, dar cu maturitate și carismă de artiști adulți.

Din acest motiv, Blue s-a apucat intens să lucreze la cel de-al patrulea album de studio cu Red One – care a lucrat cu Lady Gaga, Pitbull, Jennifer Lopez – și Wayne Hector & Cutfather (Britney Spears, Pussycat Dolls, James Morrison, Nicki Minaj).

Ca rezultat, „Roulette”, lansat de Universal in 2013, este un album ce conține 13 piese și 15 pentru ediția de lux și exprimă cel mai bine Blue.

Albumul „Roulette”, care conține single-urile „€œHurt Lovers”, „€œWithout You”, „I Can”, „€œWe’€™ve Got Tonight”, și „€œParadise”, demonstrează că fostul boyband, născut la sfârșitul anilor 90, a păstrat intactă marca ce le-a adus succes în întreaga lume.

Biletele pot fi achiziționate de pe livetickets.md