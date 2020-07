Donald Trump a declarat că are în vedere să trimită agenți federali și în alte orașe scăpate de sub control precum New York, Chicago, Philadelphia, Detroit și Baltimore.

În context, Trump și-a justificat decizia de a disloca trupe federale la Portland pentru a pune capăt violențelor anarhiștilor. „Încercăm să ajutăm orașul Portland, nu să facem rău”, a scris președintele duminică pe twitter. „Conducerea orașului a pierdut de luni de zile controlul asupra anarhiștilor și agitatorilor. Trebuie să protejăm proprietatea federală și oamenii!”, informează The Sun.

Vorbind luni la Casa Albă, președintele a mai spus nu numai că va păstra trupele în Portland, dar are în vedere trimiterea lor și în alte orașe pe care le considera „total scăpate de sub control”.

„Portland a fost scăpat de control”, a spus Trump. „Democrații – toți democrații liberali care conduc locul – habar nu au ce fac”. „Nu vom lăsa New York și Chicago și Philadelphia, Detroit și Baltimore și toate acestea – Oakland este o mizerie. Nu vom lăsa să se întâmple asta în țara noastră”, a spus el.

Trump a acuzat autoritățile locale conduse de democrați că nu au făcut nimic pentru a opri violențele și jafurile. Președintele a vorbit despre explozia ratei criminalității în marile orașe, spunând că la New York este vorba de o creștere de „348 la sută” și l-a avertizat pe guvernatorul Andrew Cuom că dacă nu ia măsuri „vom face noi ceva în acest sens.“

În ceea ce privește Chicago, Trump a spus cu numărul de atacuri cu mână armată din weekend – nu mai puțin de 63 de schimburi de focuri înregistrate- demonstrează că în oraș este „mai rău decât în Afganistan”.

Apelurile lui Trump pentru reinstaurarea ordinii se lovesc de opoziția primarilor democrați. După ce au permis și chiar încurajat haosul, politicienii democrați se tem că dacă vor sprijini reinstaurarea legii vor intra în conflict cu propriul electorat.

Vorbind la CNN, primarul orașului Portland, Ted Wheeler, a declarat că trupele federale „Nu sunt dorite aici. Nu le-am cerut aici. De fapt, vrem să plece”. Pe o poziție similară se plasează și primarul din Chicago, Lori Lightfoot: „Nu avem nevoie de agenți federali fără nicio insignă care să ia oamenii de pe străzi și să îi rețină, cred, în mod ilegal. Nu de asta avem nevoie”, scrie The Sun.