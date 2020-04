„Deși trebuie să rămânem vigilenți, este clar că strategia noastră agresivă funcționează și se lucrează foarte puternic. Noile cazuri sunt în scădere în întreaga zonă metropolitană din New York. Cazurile din zonele Detroit și Denver sunt pe un platou. Washington, DC, Baltimore, St. Louis arată progrese. Cazurile noi din New Orleans sunt în scădere. Datele sugerează că la nivel național am trecut de vârful cazurilor noi ”, a declarat Trump în timpul informării zilnice a grupului de lucru pentru.

„Aceste evoluții ne-au pus într-o poziție puternică pentru a finaliza orientările pentru statele care deschid țara, pe care le vom anunța mâine. Vom avea o conferință mâine în cursul după-amiezii ”, a spus el.

„Vom anunța linii directoare. Vom vorbi despre diverse state”

Anunțul președintelui vine într-un moment cnd cazurile confirmate din SUA au trecut de 605.000, iar numărul morților a ajuns la 27.000.

„Vrem să facem ca țara noastră să se redeschidă din nou. Vom deschide state, unele mai devreme decât altele ”, a adăugat Trump, spunând că unele state ar putea redeschide înainte de termenul său declarat de 1 mai, și că mulți guvernanți„ s-au confruntat cu un pic ”pentru a se redeschide.

Întrebat despre dovezile că vârful a fost atins, Trump a declarat că grupul de lucru „privește graficele și modelele”.

Poziția lui Trump s-a schimbat în cursul acestei săptămâni. În vreme ce luni declara că el are autoritatea totală să decidă când se vor redeschide statele, nu guvernatorii, marți a anunțat că .i-a autorizat pe aceștia să ia propriile decizii.

Dr. Deborah Birx, unul dintre experții care colaborează cu Trump, a adoptat o atitudine mult mai prudentă în timpul întlnirii cu presa. „O să amintesc din nou oamenilor că acesta este un virus extrem de contagios. Adunările sociale, întlnirile pot face ca o persoană asimptomatică să poată răspândi virusul fără să știe”, a spus ea, în timp ce a adăugat că unele state au avut foarte puține cazuri.

„Noi vedem că situația din țară se îmbunătățește. Zonele metropolitane se îmbunătățesc, comunitățile se îmbunătățesc, dar asta necesită totuși ca toată lumea să păstreze distanța socială ”, a spus ea.

„În final, avem state care au foarte puține cazuri și foarte puține cazuri noi. La acestea se referă președintele. Acestea sunt grupurile cu care lucrăm. Fiecare dintre acești guvernatori vor trebui să ia decizii după ce sunt prezentate linii directoare generalizate, astfel încât să poată face ceea ce este mai bine pentru comunitățile lor. Sunt în prima linie. ”