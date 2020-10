Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a lansat această rpocedură în vederea eventualei suspendări din funcţie.

„Introducem legislaţia pentru crearea Comisiei referitoare la abilităţile prezidenţiale şi la delegarea prerogativelor şi atribuţiilor, organismul şi procedura necesare pentru invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA, pentru a permite Congresului să asigure conducerea efectivă şi neîntreruptă la cel mai înalt nivel al puterii executive”, a declarat Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi susţine că procedura nu este îndreptată neapărat împotriva lui Donald Trump, sugerând că o astfel de comisie a Congresului poate deveni permanentă.

„Procedura nu îl vizează pe preşedintele Trump. El se va confrunta cu evaluarea alegătorilor, dar actuala situaţie ne arată necesitatea de a crea o procedură pentru viitorii preşedinţi. Momentul este acum, deoarece oamenii vor să ştie”, a subliniat Pelosi.

„În mod clar, preşedintele este sub medicaţie. Oricine dintre noi aflat sub o medicaţie atât de serioasă are o stare modificată”, a subliniat Nancy Pelosi, potrivit cotidianului The Guardian, argumentând că există articole ale profesioniştilor medicali care cred că medicamentele luate de Donald Trump „pot avea impact asupra discernământului”.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor anunţase că va demara procedurile legislative pentru crearea unei comisii speciale a Camerei Reprezentanţilor care să evalueze starea de sănătate a lui Donald Trump, bolnav de coronavirus, şi eventuala suspendare din funcţie a preşedintelui din cauza incapacităţii exercitării atribuţiilor, prin invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA.

„Publicul trebuie să ştie care este starea de sănătate a preşedintelui”, a declarat Nancy Pelosi.

Congresmanul democrat Jamie Raskin va crea o comisie care va avea rolul „asigurării conducerii efective şi neîntrerupte a celei mai înalte funcţii din ramura executivă a puterii”, a transmis, conform CNN, Biroul preşedintelui Camerei Reprezentanţilor.

CNN notează că iniţiativa nu are şanse de a conduce la suspendarea preşedintelui Donald Trump, dar va atrage atenţia şi va creşte presiunile privind starea de sănătate a lui Donald Trump, dat fiind că medicii nu au furnizat iniţial detalii despre starea lui Donald Trump. Iniţiativa opoziţiei din SUA intervine cu doar trei săptămâni înaintea scrutinului prezidenţial. În contextul în care Congresul nu este acum în sesiune legislativă, nicio comisie parlamentară nu poate iniţia activităţi oficiale până la sfârşitul anului, arată CNN.