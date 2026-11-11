Președintele american Donald Trump a obținut o primă victorie procedurală în procesul de calomnie intentat împotriva BBC, în valoare de 10 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Un judecător federal din Florida a respins parțial cererea postului britanic de televiziune de închidere a dosarului, permițând continuarea procesului privind editarea unui discurs susținut de Trump înaintea evenimentelor de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021.

Decizia a fost pronunțată marți, 10 noiembrie 2026, de judecătorul federal Jeffrey T. Kuntz. Instanța a considerat că acuzațiile formulate de Trump sunt suficient de plauzibile pentru a fi analizate în cadrul unui proces. Hotărârea nu reprezintă însă o condamnare a BBC și nici nu stabilește că președintele american va câștiga acțiunea în instanță.

Litigiul are la bază un documentar al emisiunii „Panorama”, intitulat „Trump: A Second Chance”, difuzat înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2024.

În material, BBC a alăturat două fragmente dintr-un discurs susținut de Trump la 6 ianuarie 2021, înaintea asaltului asupra Capitoliului din Washington. Cele două declarații fuseseră făcute la un interval de aproximativ 55 de minute.

Montajul a creat impresia că Trump le-ar fi cerut susținătorilor săi să meargă la Capitoliu și să recurgă la violență. Documentarul a inclus referirea la marșul către Capitoliu și expresia „luptați cu toată puterea”, dar a omis un pasaj în care acesta vorbea despre proteste pașnice.

Trump susține că editarea a modificat sensul discursului și i-a afectat reputația. BBC și-a recunoscut eroarea de montaj și și-a cerut scuze, însă contestă răspunderea juridică pentru acuzația de calomnie.

În motivarea deciziei, judecătorul Jeffrey T. Kuntz a acordat o atenție deosebită distanței dintre cele două declarații folosite în documentar.

Instanța a considerat că diferența de aproape 55 de minute poate susține acuzația potrivit căreia BBC știa sau ar fi trebuit să știe că fragmentul rezultat nu reda în mod fidel discursul original.

Judecătorul a respins argumentul potrivit căruia postul britanic ar fi făcut doar o editare obișnuită, necesară pentru condensarea unui discurs de aproximativ 70 de minute într-un segment de 12 secunde.

În motivare, acesta a apreciat că montajul nu a reprezentat o simplă eliminare a unor pasaje secundare, ci a creat un conținut diferit de cel exprimat inițial de Trump.

Kuntz a mai luat în considerare acuzațiile referitoare la alte erori din relatările BBC despre președintele american. Potrivit judecătorului, aceste exemple pot fi relevante pentru evaluarea conduitei postului și a eventualei rele-credințe.

Un element important al hotărârii este referitor la standardul juridic de „actual malice”, aplicabil în Statele Unite în procesele de calomnie intentate de persoane publice.

Pentru a obține câștig de cauză, Trump trebuie să demonstreze că BBC a publicat materialul cunoscând caracterul fals sau înșelător al acestuia ori manifestând o indiferență gravă față de adevăr.

Judecătorul a apreciat că președintele a prezentat suficiente argumente pentru ca acuzația de rea-credință să poată fi examinată în continuare. Această constatare privește însă plauzibilitatea acuzațiilor, nu dovada definitivă a vinovăției BBC.

Trump va trebui să demonstreze în continuare că postul a încălcat legea și că a suferit prejudicii pentru care poate primi despăgubiri.

În schimb, judecătorul a respins capătul separat de cerere prin care președintele susținea că BBC a încălcat Legea privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale din Florida. Prin urmare, procesul continuă în privința acuzației de calomnie, nu și în baza acestei legi comerciale.

BBC a transmis că este surprinsă de hotărârea instanței, dar că respectă autoritatea judecătorească și va continua să își apere poziția prin procedurile legale.

Reprezentanții postului au declarat că rămân încrezători în argumentele juridice prezentate în acest dosar.

Donald Trump a salutat decizia într-o postare publicată pe platforma Truth Social, pe care a descris-o drept o „victorie uriașă”.

„Vom continua să luptăm împotriva tuturor celor care încearcă să înșele poporul american și să-i învingem!”, a scris președintele american.

Disputa a provocat anterior o criză în interiorul BBC, după apariția unor informații dintr-un document intern care semnala probleme legate de imparțialitatea editorială. Controversa a fost urmată de demisiile directorului general Tim Davie și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Decizia instanței federale din Florida reprezintă o etapă procedurală importantă pentru Donald Trump, dar nu stabilește rezultatul final al litigiului.

BBC va trebui să răspundă în continuare acuzațiilor de calomnie, iar președintele american va trebui să demonstreze atât reaua-credință invocată, cât și existența prejudiciilor.

Miza financiară a procesului este de 10 miliarde de dolari, însă acordarea unor eventuale despăgubiri va depinde de probele prezentate și de concluziile instanței în etapele următoare.