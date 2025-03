Trump retrage finanțarea pentru Vocea Americii și Radio Europa Liberă, două posturi legendare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv prin care dispune suspendarea finanțării pentru anumite organizații de presă. Măsura vizează eliminarea funcțiilor autorității care supraveghează instituții media precum Vocea Americii, Radio Europa Liberă și Radio Asia Liberă. Angajații acestor organizații au fost informați că au primit suspendări cu plată.

Publicațiile au fost criticate de un apropiat al lui Donald Trump drept „pline de activiști de extremă stângă”. Richard Grenell, trimisul special al președintelui, a declarat, în luna februarie, că Statele Unite nu mai au nevoie de „presă plătită de guvern”.

„VOA și RFE (Vocea Americii și Radio Europa Liberă - n.r.) și-au pierdut misiunea originală acum mult timp. M-am plâns de activismul lor în 2005, când am văzut un corespondent VOA la ONU rușinat să împingă politicile guvernamentale americane, în ciuda faptului că era plătit de contribuabilii americanii. Nu sunt jurnaliști. Sunt plătiți de poporul american”, a precizat Grenell duminică, pe platforma X.

Mesajul postat de acesta fost un răspuns la afirmațiile directorului VOA, Michael Abramowitz, care a criticat decizia lui Donald Trump.

„Sunt profund întristat de faptul că, pentru prima dată în 83 de ani, prestigioasa Vocea Americii este redusă la tăcere. VOA are nevoie de o reformă profundă și am făcut progrese în această privință. Dar acțiunea de astăzi va lăsa VOA în imposibilitatea de a-și îndeplini misiunea vitală”, a declarat Abramowitz, potrivit CBS News.

VOA DIRECTOR MICHAEL ABRAMOWITZ:

