Rândurile se subțiază vizibil în jurul lui Donald Trump și susținătorii săi îl părăsesc, în acest an pe care probabil l-ar vrea uitat. După pandemia cu efecte dezastruoase în Statele Unite (în mod oficial cea mai afectată țară de pe glob), recesiunea economică și succesul Convenției democraților din acest week-end (cu discursuri fulminante ale lui Joe Biden și soților Obama), cartea nepoatei sale cu aprecieri nu foarte flatante și care face furori peste Ocean, plus cireașa de pe tort, sondajele de opinie care îl dau unanim ca având șansa a doua la viitorul scrutin, președintele a mai primit o lovitură sub centură.

Kellyanne Conway, unul dintre consilierii preferați ai președintelui Trump și o susținătoare fără rezerve a președintelui, considerată de mulți mâna sa dreaptă, a anunțat oficial că va părăsi Casa Albă până la finalul lunii, într-o postare pe rețelele sociale.

O pierdere care are și o valoare simbolică pentru Trump, căci Conway a fost managerul de campanie al campaniei sale prezidențiale din 2016, câștigată în mod surprinzător de actualul președinte, și la al cărei succes a avut un rol esențial.

Conway este și prima femeie care a reușit să intre în echipa Casei Albe de pe poziția de consultant senior al președintelui american. Consiliera în comunicare, în vârstă de 53 de ani, este o republicană convinsă și a stat alături de Trump din prima zi, a fost a doua în ierarhia campaniei de comunicare din 2016, după Steve Bannon, directorul acesteia.

Ea s-a remarcat costant ca fiind unul din cei mai fideli şi vocali apărători ai miliardarului președinte în toate apariţiile sale publice, în care a vorbit de conceptul de “fapte alternative” ca mod de apărare contra acuzațiilor controversate aduse lui Trump pe parcursul mandatului său actual. Mai recent, ea a fost cea care l-a convins pe președinte să iasă regulat în fața presei cu informări la zi despre evoluția pandemiei, o măsură salutată de mass-media.

Kellyanne Conway a mai explicat că cei patru copii ai săi vor începe anul de învăţământ la distanţă, deci este nevoie de ea. La rândul său, soțul ei, George Conway, a declarat că se retrage din The Lincoln Project, amândoi invocând nevoia de a se concentra asupra familiei lor, precizează The Guardian.