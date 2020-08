„Fost judecător federal, Maryanne Trump Barry a făcut mai multe declarații inedite, consemnate în cartea scrisă de nepoata sa Mary Trump, devenită bestseller național, în scurt timp de la lansarea sa pe piață, acum mai bine de o lună.

Maryanne (83 de ani) îl critică deschis pe fratele său mai tânăr, într-o serie de înregistrări lansate sâmbătă. La un moment dat, aceasta spune deschis: “el nu are principii”.

Într-o altă înregistrare, Barry afirmă că a ascultat un interviu din 2018, cu renumitul său frate, la Fox News, în care acesta sugera că ar fi fost gata să o ducă dincolo de granițe pentru a avea grijă de cazurile copiilor imigranților separați de părinții lor. „Abordarea asta, vreau să spun Dumnezeule, dacă ești o persoană religioasă îți dorești să ajuți oamenii. Nu să faci așa ceva”, a comentat Barry. Aceasta a adăugat că, cel mai probabil, fratele său nu a citit niciodată rapoartele ei referitoare la cazurile de imigrare. „Ce să citească? Nu prea citește el…”, a comentat aceasta ironic.

Maryanne a atins la un moment dat și mult invocata problemă a moralității președintelui american, suspectat de mulți adversari politici că nu spune chiar tot timpul adevărul: “Are faza asta păcătoasă cu Twitterul și cu minciuna, Dumnezeule. Și eu vorbesc liber, dar știi… Schimbarea poveștilor. Lipsa de pregătire. Minciuna. Mizeria asta nenorocită”, au fost replicile, pline de un înțeles peiorativ destul de transparent, ale sorei mai mari a lui Trump.

În săptămâna anterioară lansării cărții „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, al cărei titlu vorbește de la sine, Mary Trump, nepoata de frate a președintelui, a fost chestionată cu privire la sursele unora dintre informațiile prezentate în carte. Deși la momentul respectiv autoarea nu a menționat-o pe Maryanne Barry Trump, sâmbătă ea a recunoscut că a înregistrat 15 ore de conversație cu mătușa sa.

„Donald este crud”

Convorbirile pun în lumină tensiunile dintre Donald și Maryanne, despre care președintele a vorbit întotdeauna de bine, însă se pare că era o înțelegere mai degrabă de suprafață. “Este vorba de falsitatea asta. Falsitatea și această cruzime. Donald este crud“, remarcă Maryanne la un moment dat.

Înregistrările acesteia au fost publicate inițial de The Washington Post, fiind preluate apoi de Associated Press. Documentele au fost făcute publice la doar o zi după ce lui Robert Trump, fratele mai mic al liderului american, decedat pe 15 august, i-a fost adus un omagiu în cadrul unei ceremonii la Casa Albă.

„Îmi este dor de fratele meu și voi continua să muncesc din greu pentru poporul american. Nu toată lumea este de acord cu asta, însă rezultatele (n.r. – mandatului său) sunt evidente. Țara noastră va fi în scurt timp mai puternică decât a fost vreodată”, a fost declarația făcută public de Donald Trump la ceremonia de comemorare a fratelui mai mic, pe care nu a ezitat să o deturneze puțin în scopuri electorale, având în vedere că scrutinul prezidențial bate la ușă, informează The Guardian.

Într-un interviu acordat publicației germane Der Spiegel, Mary Trump a făcut mai multe comentarii acide despre faimosul său unchi, la un moment dat declarând chiar „Oamenii mor singuri din cauza eșecului lui Donald în a conduce”.