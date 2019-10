Barry McCaffrey a calificat gestul ca fiind „ mortal de serios „

Generalul cu patru stele, a scris: ”Declaraţia lui Trump de la Casa Albă când spune executivului federal să încheie cu abonamentele la NYT şi Washington Post este un moment fundamental în istoria naţională. Acesta n-are nicio umbră de umor. Acest lucru este mortal de serios. Acest om e Mussolini”.

Secretariatul de presă al Casei Albe, prin Bianca Stephanie Grisham a încercat să minimalizeze mişcarea ca pe o măsură de economie. Ia te uită!? Donald Trump nu e încă Mussolini, dar nu e departe. Grisham a descris problema într-un fel penibil, spunând că e vorba de banii contribuabililor, chestiune de sute de mii de dolari. Trump a fost destul de critic în privinţa lui Times şi Post, iar apoi a declarat la Fox News că „nu mai vrem cele două ziare” la Casa Albă, adăugând că abonamentele au fost sistate.

Ediţiile tipărite nu mai apar la Casa Albă începând cu ziua de marţi

Dar accesul online rămâne pentru că cele două publicaţii oferă abonamente digitale gratuite angajaţilor, militarilor şi femeilor din guvernul federal ale căror adrese de poştă electronică se termină cu ”gov” sau ”mil”.

Abonamentele la ziare precum: Financial Times, The Hill, New York Post, Politico, The Wall Street Journal, Washington Times şi USA Today, îşi continuă nestingherite prezenţa la Casa Albă, titrează independent.



P.S. Mussolini, folosindu-și carisma sa, a preluat controlul total al mass-mediei trecând la intimidarea rivalilor politici.

