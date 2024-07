Donald Trump, cele mai dure vorbe spuse vreodată la adresa lui Joe Biden

Trump a lansat un nou atac la adresa președintelui Joe Biden. Mai mult, fostul președinte a susținut că Biden renunță la cursa prezidențială după performanța sa slabă de la dezbaterea de săptămâna trecută și a criticat-o în termeni foarte duri pe Kamala Harris spunând că e „atât de rea”.

Trump a făcut comentariile pe terenul de golf unde a afirmat că Biden este „o grămadă bătrână de rahat împrăștiat”. Donald Trump a mai spus că președintele Biden va fi înlocuit de Kamala Harris.

„L-am scos din cursă şi asta înseamnă că o vom avea pe Kamala”, le spunea el partenerilor de golf în timp ce le cere părerea despre dezbaterea de joia trecută.

Trump se mândrește cu faptul că l-a scos din cursă pe Biden. Captură video

Fostul președinte a mai adăugat că Biden „tocmai a abandonat cursa”. Și merge mai departe cu ipoteza sa: „Iar asta înseamnă că o avem pe Kamala Harris. Ea este atât de patetică, este atât de proastă”.

Dar nu este clar pe ce se bazează Trump deoarece Biden a declarat susținătorilor că nu renunță „ Sunt în cursa asta până la sfârșit”.

Trump a mai spus că președintele Joe Biden nu mai este capabil să conducă țara deoarece are o sănătate șubredă și nu va fi capabil să discute cu lideri puternic precum Vladimir Putin.

LEAKED VIDEO: Trump says J. Biden is an “old broken-down pile of crap"

The video clip shows the former president sitting in a golf cart, as he critiques the 81-year-old president and offers his analysis on the state of the race. pic.twitter.com/qCaYFhsoYZ

— D77 (@d77now) July 4, 2024