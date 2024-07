Donald Trump, victorie parțială la Curtea Supremă. Decizia care amână procesul privind asaltul asupra Capitoliului

Donald Trump a înregistrat o victorie parțială la Curtea Supremă a Statelor Unite. Deciziai îi permite candidatului republican să lungească procesul privind asaltul simpatizanților săi asupra Capitoliului.

Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a retrimis instanţelor inferioare chestiunea imunităţii penale a lui Trump, ca fost președinte. Hotărârea judecătorilor conservatori amână desfășurarea procesului privind asaltul simpatizanţilor săi asupra Capitoliului, din 6 ianuarie 2021.

Curtea Supremă a luat decizia cu un raport de şase voturi la trei. Astfel, au votat în favoarea lui Donald Trump cei șase judecători conservatori, iar împotrivă cei trei judecători progresiști. Curtea consideră că fostul „preşedinte nu beneficiază de imunitate pentru actele sale neoficiale”. În schimb, el „are dreptul la cel puţin o prezumţie de imunitate pentru actele sale oficiale”.

Donald Trump se află în campanie electorală pentru un nou mandat la Casa Albă. El a salutat decizia spunând că este o „mare victorie” pentru democraţie. Fostul președinte ar putea evita o nouă audiere în fața judecătorilor, înainte de alegerile prezidențiale, din 5 noiembrie. Hotărârea Curţii Supreme ar putea să întârzie procesul în care este acuzat că ar fi încercat să inverseze rezultatul alegerilor pierdute în fața lui Joe Biden.

Decizia judecătorilor Curții Supreme respinge o hotărâre emisă în februarie de o curte de apel. Instanța inferioară a apreciat că Trump nu beneficiază de imunitate în acest dosar. Decizia Curții Supreme poate impacta și asupra altor dosare, precum cel din Georgia. Fostul președinte a fost pus sub acuzare pentru o presupusă încercare de invalidare a rezultatului votului în acest stat.

Un alt proes, împotriva lui Donald Trump a fost deschis în Florida. Fostul președinte este acuzat că, la finalul mandatului, a păstrat ilegal în reşedinţa sa de la Mar-a-Lago documente clasificate.

BIG WIN FOR OUR CONSTITUTION AND DEMOCRACY. PROUD TO BE AN AMERICAN!

Donald Trump Truth Social 10:41 AM EST 07/01/24 pic.twitter.com/WzuatoTze1

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 1, 2024