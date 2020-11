Procurorii Generali din zece state au depus o solicitare la Curtea Supremă a SUA, îndemnându-i pe judecătorii de aici să se ocupe de acest dosar.

„Considerăm că sistemul electoral trebuie să fie liber de orice influență externă nelegitimă și că neregularitățile din proces trebuie verificate în totalitate, pentru ca poporul american să poată avea încredere în sistemul său de alegere a funcționarilor”, a declarat Procurorul General de Louisianna, Jeff Landry, citat de televiziunea OANN.

Attorney General Jeff Landry joined nine states in submitting an amicus brief to the U.S. Supreme Court continuing his commitment to protect the rule and preserve our #electionintegrity . #lagov #lalege

Petenții afirmă că Curtea Supremă a statului Pennsylvania a încălcat separarea puterilor și a sporit riscurile de fraudă electorală.

Acest lucru s-ar fi petrecut atunci când instanța de stat s-a pronunțat în favoarea acceptării buletinelor de vot prin poștă timp de trei zile de la data alegerilor, dacă sunt ștampilate cu data de 3 noiembrie.

Cei zece mai susțin că decizia Curții Supreme din Pennsylvania a creat posibilitatea unor „actori nefaști” de a influența alegerile în cazul unei curse strânse și dau exemple de fraudă realizate prin intermediul voturilor prin corespondență.

„S-a ignorat astfel faptul că se diluează potențial voturile persoanelor care au votat în mod responsabil, asigurându-se în mod înțelept și rațional ca voturile lor să fie exprimate fie prin prezență personală, fie prin poștă… asigurându-se astfel ca voturile lor să ajungă înainte de Ziua Alegerilor”, a afirmat și Procurorul General de Oklahoma, Mike Hunter.

The Pennsylvania Supreme Court acted in a legislative capacity when it changed the election rules, and doing so robbed the state of its own election laws and caused confusion among voters.

I encourage the U.S. Supreme Court to review this case without delay.

— Mike Hunter (@AGMikeHunter) November 9, 2020