Massimo Teodori, editorialist pentru varianta italiană a Huffington Post, susține că procedura de impeachment contra președintelui Trump va fi, cel mai probabil, respinsă de Senatul american, iar democraţii vor trebui să înfrunte două handicapuri deloc uşoare.

Primul este rezultatul impeachmentului

Trump va profita de votul favorabil lui din Senat, mai spune Teodori, şi va încerca să arate cu degetul spre rivalii săi politici, în special spre Joe Biden – un candidat de temut …încă.

Lista candidaţilor democraţi

Potrivit unui grup de 500 de experţi de la Harvard, Yale şi Columbia, un candidat „radical” ca Elizabeth Warren, Bernie Sanders sau un tânăr care să nu fie alb, va reuşi cu greutate să câştige falia electorilor tradiţionali în state a căror majoritate oscilează între cele două partide (Michigan, Illinois, Pennsylvania).

Ce zice Barack Obama

Fostul președinte crede că alegerea lui s-a datorat unei ample coaliţii care unea minorităţile care nu erau albe, tinerii și muncitori albi din clasele mai puţin instruite. Joe Biden nu se potrivește profilului, deși stă bine în sondaje, fiind vulnerabil din cauza scandalului Ucraina. Iar Peter Buttiglieg, tânăr primar din Iowa, gay declarat, stagnează deocamdată chiar dacă popularitatea sa creşte. Alţii, de acest calibru, nu prea mai sunt în cursă şi atunci democraţii chiar au o problemă.

Democraţii obligaţi să-l „înfulece” pe Bloomberg

A fost primar al New Yorkului și are bani să investească în alegeri. E bătrân ca Biden, a oscilat între Republicani şi Democraţi, iar imensa sa avere nu este „bârfită”, ca aceea a lui Trump. Întrebarea este dacă electorii de la alegerile primare democrate vor digera un personaj care are o mare atractivitate în metropolele de pe coasta estică, dar este mai puţin cunoscut în America profudă.

Ziua de „Super Marţi”

Pentru a avea un indiciu semnificativ, va fi necesar să se aştepte primele etape ale cursei prezidenţiale, dar şi primarele din februarie (Iowa, New Hampshire, Nevada), cât şi acelea din aşa-numitul „Super Tuesday/Super Marţi din 3 aprilie”, cu statele mari: California, Texas, Massachussetts şi Michigan, titrează Huffingtonpost.

