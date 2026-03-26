International Breaking news

Trump anunță o pauză de 10 zile în distrugerea centralelor energetice din Iran: Negocierile merg foarte bine

Comentează știrea
Donald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președinte american Donald Trump a anunțat suspendarea pentru 10 zile a operațiunilor de distrugere a centralelor energetice, în urma unei solicitări venite din partea guvernului iranian. Decizia ar urma să fie valabilă până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora de Est a SUA).

Trump susține că, în această perioadă, negocierile sunt în desfășurare și evoluează pozitiv, în ciuda informațiilor apărute în presă.

Donald Trump: Negocierile merg foarte bine

Sursa foto: X

În declarația sa, liderul de la Casa Albă a criticat presa și a transmis că discuțiile sunt pe un drum bun.

„Conform solicitării Guvernului iranian, vă rog să considerați această declarație drept notificare că suspend perioada de distrugere a centralelor energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora de Est). Negocierile sunt în curs și, în ciuda afirmațiilor eronate în sens contrar din partea presei de tip Fake News și a altora, acestea decurg foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!”, a scris Trump pe truthsocial.com.

Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori, un agent economic şi foşti funcţionari publici, achitaţi în dosarul Giuvaier. Video
Nicușor Dan, despre sistemul medical din România. Dezinformarea online costă vieți
Ne puteți urmări și pe Google News

Proiecte speciale