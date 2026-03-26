Trump anunță o pauză de 10 zile în distrugerea centralelor energetice din Iran: Negocierile merg foarte bine

Din cuprinsul articolului Donald Trump: Negocierile merg foarte bine

Președinte american Donald Trump a anunțat suspendarea pentru 10 zile a operațiunilor de distrugere a centralelor energetice, în urma unei solicitări venite din partea guvernului iranian. Decizia ar urma să fie valabilă până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora de Est a SUA).

Trump susține că, în această perioadă, negocierile sunt în desfășurare și evoluează pozitiv, în ciuda informațiilor apărute în presă.

În declarația sa, liderul de la Casa Albă a criticat presa și a transmis că discuțiile sunt pe un drum bun.

„Conform solicitării Guvernului iranian, vă rog să considerați această declarație drept notificare că suspend perioada de distrugere a centralelor energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00 (ora de Est). Negocierile sunt în curs și, în ciuda afirmațiilor eronate în sens contrar din partea presei de tip Fake News și a altora, acestea decurg foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!”, a scris Trump pe truthsocial.com.