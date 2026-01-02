International

Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei

Comentează știrea
Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femeiDonald Trump. Sursa foto: dreasmtime.com
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut recent declarații neobișnuit de directe despre propria imagine publică și despre modul în care gestionează trecerea timpului. Liderul american a confirmat că folosește machiaj, o practică pe care o consideră banală și necesară în contextul aparițiilor oficiale frecvente.

Trump folosește machiaj zilnic

Trump a explicat că rutina sa este una rapidă și discretă, menită să mascheze vânătăile care apar ușor pe piele. „Mă machiez foarte ușor, în zece secunde”, a spus președintele, adăugând că inclusiv o strângere de mână mai fermă poate lăsa urme vizibile.

Trump

Trump. Sursa foto: Facebook/Donald Trump

Subiectul a devenit intens discutat după ce, la 79 de ani, Trump a fost surprins de fotografi în fața proprietății sale din Mar-a-Lago, în Florida. Imaginile au arătat clar urme de machiaj aplicat pe o mână, înaintea unei întâlniri oficiale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fapt care a reaprins speculațiile privind starea sa de sănătate.

A fost surprins cu semne

În cadrul aceluiași interviu, președintele a relatat un incident recent petrecut în timpul unei întâlniri oficiale. Potrivit lui Trump, o strângere de mână cu procurorul general Pam Bondi i-ar fi provocat o mică rană, din cauza unui inel voluminos. „Inelul mi-a atins dosul palmei și, da, a fost o mică tăietură”, a povestit el.

Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
Victor Ponta reacționează dur după tragedia din Elveția și compară incidentul cu Colectiv: „Nu va cere nimeni demisia Guvernului”
Victor Ponta reacționează dur după tragedia din Elveția și compară incidentul cu Colectiv: „Nu va cere nimeni demisia Guvernului”
Donald Trump

Donald Trump. Sursa foto Captură video

Persoane din anturajul apropiat al liderului de la Casa Albă au spus că semnele înaintării în vârstă sunt tot mai vizibile și că acestea nu mai pot fi ignorate, în ciuda eforturilor de imagine. Unul dintre cele mai controversate obiceiuri ale sale rămâne consumul zilnic al unei doze mari de aspirină, practică pe care președintele american refuză să o abandoneze.

Trump nu ține cont de medici

Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină, o cantitate considerabil peste doza preventivă uzuală. Medicii i-ar fi recomandat insistent să reducă doza, însă președintele susține că acest regim face parte din rutina sa de peste 25 de ani.

„Medicii ar prefera să iau doza mai mică. Eu iau doza mai mare, dar am făcut-o ani de zile, iar ceea ce face aspirina asta este să provoace vânătăi”, a declarat el.

Președintele își justifică decizia prin convingerea că aspirina îl ajută să prevină probleme cardiovasculare. „Se spune că aspirina e bună pentru subțierea sângelui, iar eu nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă, vreau sânge frumos, subțire, care să-mi curgă prin inimă”, a spus președintele.

În privința stilului de viață, liderul american a recunoscut că nu este adeptul exercițiilor fizice. Sportul nu îl atrage, iar activitățile precum alergatul sau mersul pe bandă sunt, în opinia sa, plictisitoare. „Pur și simplu, nu-mi place”, a afirmat Trump, excluzând ideea unei rutine sportive regulate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:21 - Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei
16:10 - Fiecare a patra persoană din Republica Moldova este pensionară. Peste 670 de mii de beneficiari, majoritatea femei
16:01 - Costul independenței: de ce pleacă tinerii români mai târziu de acasă
15:54 - MApN intervine după tragedia de la Crans-Montana. Ajută victimele cu arsuri grave
15:47 - Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
15:32 - Victor Ponta reacționează dur după tragedia din Elveția și compară incidentul cu Colectiv: „Nu va cere nimeni demisia...

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale