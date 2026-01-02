Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut recent declarații neobișnuit de directe despre propria imagine publică și despre modul în care gestionează trecerea timpului. Liderul american a confirmat că folosește machiaj, o practică pe care o consideră banală și necesară în contextul aparițiilor oficiale frecvente.

Trump a explicat că rutina sa este una rapidă și discretă, menită să mascheze vânătăile care apar ușor pe piele. „Mă machiez foarte ușor, în zece secunde”, a spus președintele, adăugând că inclusiv o strângere de mână mai fermă poate lăsa urme vizibile.

Subiectul a devenit intens discutat după ce, la 79 de ani, Trump a fost surprins de fotografi în fața proprietății sale din Mar-a-Lago, în Florida. Imaginile au arătat clar urme de machiaj aplicat pe o mână, înaintea unei întâlniri oficiale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fapt care a reaprins speculațiile privind starea sa de sănătate.

În cadrul aceluiași interviu, președintele a relatat un incident recent petrecut în timpul unei întâlniri oficiale. Potrivit lui Trump, o strângere de mână cu procurorul general Pam Bondi i-ar fi provocat o mică rană, din cauza unui inel voluminos. „Inelul mi-a atins dosul palmei și, da, a fost o mică tăietură”, a povestit el.

Persoane din anturajul apropiat al liderului de la Casa Albă au spus că semnele înaintării în vârstă sunt tot mai vizibile și că acestea nu mai pot fi ignorate, în ciuda eforturilor de imagine. Unul dintre cele mai controversate obiceiuri ale sale rămâne consumul zilnic al unei doze mari de aspirină, practică pe care președintele american refuză să o abandoneze.

Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină, o cantitate considerabil peste doza preventivă uzuală. Medicii i-ar fi recomandat insistent să reducă doza, însă președintele susține că acest regim face parte din rutina sa de peste 25 de ani.

„Medicii ar prefera să iau doza mai mică. Eu iau doza mai mare, dar am făcut-o ani de zile, iar ceea ce face aspirina asta este să provoace vânătăi”, a declarat el.

Președintele își justifică decizia prin convingerea că aspirina îl ajută să prevină probleme cardiovasculare. „Se spune că aspirina e bună pentru subțierea sângelui, iar eu nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă, vreau sânge frumos, subțire, care să-mi curgă prin inimă”, a spus președintele.

În privința stilului de viață, liderul american a recunoscut că nu este adeptul exercițiilor fizice. Sportul nu îl atrage, iar activitățile precum alergatul sau mersul pe bandă sunt, în opinia sa, plictisitoare. „Pur și simplu, nu-mi place”, a afirmat Trump, excluzând ideea unei rutine sportive regulate.