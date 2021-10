Trucuri pentru o factura mai mică la curent electric. Ce trebuie scos mereu din priză

Există, câteva trucuri prin care poți menține facturile la un nivel mai scăzut. Sunt mici sfaturi pe care românii care vor să plătească mai puțin la curent le pot pune în aplicare.

Multe din aparatele casnice consumă curent, chiar și atunci când sunt oprite. Acestea sunt băgate în priză și continuă să miște acul contoarului, chiar dacă ele sunt oprite din buton. Așa se adaugă, lunar, câțiva lei buni pe facturile de curent.

Astfel, aparatele nefolosite ar trebui scoase din priza, ca să nu mai consume curent. În casele în care există boilere, acestea sunt principalele aparate care consumă curent.

Printre aparatele care consumă mult curent când sunt oprite se numără și televizorul. Acesta consumă mai mult decât te aștepți, mai ales că nimeni nu obișnuiește să le scoată din priză. Dacă 8-10 ore ești plecat de acasă, ar trebui să îl scoți din priză. Mai ales atunci când pleci în vacanță.

Aparatele care consumă consumă curent chiar dacă sunt închise din buton

Conform unui studiu realizat de International Consumer Research & Testing, un televizor conectat tot timpul la curent poate consuma cam 50 kwh pe an.

Și sistemul wi-fi și receiverul consumă mult curent. Aceste aparate stau tot timpul în priză, lucru care poate duce la un consum de 30 kwh pe an.

Și încărcătorul de telefon consumă curent, chiar dacă nu ai telefonul cuplat la el. Chiar dacă nu consumă foarte mult, încărcătorul de laptop, telefon sau tabletă continuă să consume curent.

Și calculatorul consumă non stop curent, ajungând la un consum de 50 kwh pe an. În aceeași categorie intră și cuptorul cu microunde și cafetiera, care pot ajunge la un consum de 15 kwh pe an, chiar dacă le folosești rar. Învață-te să le bagi în priză doar când le folosești.

Printre alți consumatori casnici de curent se numără și telefonul fix, care stă tot timpul conectat la curent, faxul, aerul condiționat sau cuptorul electric cu afișaj electronic, scrie playtech.ro.

Chiar dacă cele mai multe aparate consumă puțin, adunat, într-un an, ele ajung să adune aproape 200 kwh pe an, energie de care, practic, nu te folosești.