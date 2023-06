„Trifecta extremă a exploratorilor”. Turiștii care fac excursii chiar mai extreme decât „submarinul Titanic”

Săptămâna aceasta, riscul potențial la care aceștia se expun a fost pus în evidență de cursa pentru găsirea Titanicului, dar scufundarea submarinului cu care mergeau a mers prost.

La bord se aflau Stockton Rush, președintele și pilotul OceanGate Expeditions, P.H. Nargeolet, un pilot veteran al submersibilului Nautile – și trei turiști extremiști: miliardarul britanic Hamish Harding; și omul de afaceri pakistanezo-britanic Shahzada Dawood și fiul său Sulaimin.

Când Price a coborât în adâncuri pentru prima dată, era unul dintre cei mai puțin de 300 de oameni care au vizitat tragedia scufundată la 3800 de metri sub apă și era conștient că aventura sa ar putea fi fatală. „Se pot întâmpla tot felul de lucruri, inclusiv să mori, ceea ce este foarte real. Practic, te duci cu asta în cap… ca să fiu sincer, nu am stat prea mult pe gânduri. Pentru a experimenta cu adevărat lucrurile, uneori trebuie să îți asumi riscuri, iar eu mi-am făcut această misiune”, a declarat Price pentru The Post.

Excursii extreme

Price urmărește aventurile de zeci de ani, după ce a făcut bungee jumping de pe podul New River Gorge din Virginia de Vest, a făcut parașutism în Camarillo, California – zâmbind în timp ce era suspendat în plină cădere liberă, a făcut scufundări cu rechinul în largul coastei Africii de Sud, în Mossel Bay. A înotat în Marea Barieră de Corali, a făcut snorkeling în Seychelles și a încălecat un elefant pentru a călători prin junglele din Thailanda. Nu se consideră un temerar sau un provocator de senzații tari care sfidează moartea. „Este exact opusul. Eu vreau să trăiesc.”

„Vreau să mă bucur de viața mea și să o trăiesc. Chiar nu m-am considerat niciodată un explorator nebun, dar, evident, îmi place.”

Riscul face parte din recompensă pentru turiștii ca Price, iar numărul persoanelor dispuse să semneze derogări pentru aventuri extreme este în creștere.

În 2022, vânzările de polițe de aventură prin intermediul companiei de asigurări de călătorie Squaremouth.com au crescut cu 28% față de 2019, iar în acest an, cu încă 46% față de 2022, datorită cererii de călătorii în destinații precum Antarctica și destinații de safari în Africa de Sud, Kenya și Tanzania. Un reprezentant al companiei internaționale de turism de grup Intrepid Travel a declarat pentru The Post că acei călători care și-au rezervat anul acesta turul în Antarctica au rezervat din nou excursii similare.

„Trifecta extremă a exploratorilor”

Alții adoptă o abordare mai calculată și mai atletică a riscului. Alpinista americano-britanică Vanessa O’Brien a devenit prima femeie care a reușit să completeze „Trifecta extremă a exploratorilor” din Guinness World Record într-un total de 3.729 de zile. Ea și-a amintit de două experiențe de moarte iminentă în timpul unor ascensiuni la mare altitudine care i-au declanșat modul de „luptă sau de fugi”.

Prima dată a escaladat muntele Everest în 2012. Apoi, în 2020, s-a scufundat în cel mai adânc loc de pe Pământ, Challenger Deep, la 10.935 de metri sub nivelul mării, pe fundul Gropii Marianelor din Oceanul Pacific.

Și, în cele din urmă, anul trecut, ea s-a lansat în spațiu la bordul navei NS-22 a lui Jeff Bezos, Blue Origin, pentru a finaliza provocarea într-un total de 3.729 de zile.

Psihologii spun că cei care călătoresc în căutare de senzații tari sunt mai puțin predispuși să elibereze cortizolul, substanța chimică de stres, astfel încât pot tolera riscuri mai mari. „Căutătorii de senzații tari caută acele tipuri de experiențe intense și originale și sunt dispuși să își asume riscuri în urmărirea acestor experiențe”, a declarat Ken Carter, profesor de psihologie la Oxford College din cadrul Universității Emory și autor al cărții „Buzz! Inside the Minds of Thrill-Seekers, Daredevils and Adrenaline Junkies”, a declarat pentru The Post.