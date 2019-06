Dialoguri incredibile, la tribunal, în procesul ce vizează lichidarea unei echipe intrate în faliment

Liviu Iacob, lichidatorul echipei FC Vaslui, a fost certat de judecător, pentru că nu urgentează recuperarea creanțelor.





Continuă procesul deschis de lichidatorul lui Sporting Club, împotriva lui Ciprian Damian, omul de care se leagă falimentul formației FC Vaslui. Conform siteului vremeanoua.ro, Lichidatorul Liviu Iacob a fost întrebat de judecător de ce nu urgentează executarea lui Damian.

„Domnule Iacob, dvs. aveti trei sentinte rãmase definitive în cazul pârâtului Damian Ciprian. Ati luat mãsuri de executare silitã în vreuna dintre acestea?” Lichidatorul a explicat că Damian nu are bani. „Eu am vorbit, doamna presedintã, cu un executor, dar nu am vrut sã mai implic alte cheltuieli. Expertul m-a lãsat sã înteleg cã pârâtul Damian nu are bunuri, este divortat, este insolvabil”. Conform sursei citate, pârâtul nu s-a prezentat, ieri, la tribunal mla termenul de judecată.

