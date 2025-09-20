Monden

Trei vedete de renume care au refuzat să meargă la înmormântarea lui Redford. De Niro se numără printre ele

Trei vedete de renume care au refuzat să meargă la înmormântarea lui Redford. De Niro se numără printre ele
Din cuprinsul articolului

Mai multe vedete de la Hollywood, actori reputați au refuzat să meargă la funeraliile lui Robert Redford, din diferite motive. Printre ei se numără și celebrul Robert De Niro.

Vedete de neclintit în fața morții

Mai mulți actori au refuzat să participe la înmormântarea lui Robert Redford. Motivul are legătură cu vechi rivalități. Dustin Hoffman este unul dintre actorii care a refuzat să meargă la funeraliile lui Robert Redford. Cei  doi erau cunoscuți drept rivali. Mai ales legat de rolurile la care au participat la castinguri împreună pentru aceleași roluri.

De altfel, Hoffman spunea despre Redford că dacă nu ar fi arătat așa de bine cu siguranță s-ar fi văzut că nu are prea mult talent. Hoffman a refuzat să participe la funeralii spunând că nu va veni la un om care a câștigat Oscarul pe nedrept.

Jack Nicholson e și el pe listă

Un alt actor care nu s-a lăsat înduplecat este Jack Nicholson. Acesta s-a luptat cu Redford pentru rolul din Butterfly Dream în anii 1980. Nicholson spunea că modul în care Redford coordonează filmele este prea ambițios și l-a acuzat că vrea să fie în centrul atenției. El spunea, în mod ironic legat de modul în care juca Redford că nu își merita numele.

Și lista este completată de un actor care l-a contestat pe Redford este Robert De Niro. Cei doi s-au luptat legat de rolul principal dintr-un film al anilor 1990. De Niro a luat rolul, iar Redford a ratat totul chiar pe platou. Acolo se pare că a fost mai înfumurat decât ar fi fost cazul. De asemenea De Niro a spus despre modul în care juca Redford ca fiind ”prea curat”.

Iar legat de Oscaruri, spunea că Redford nu le merita. Drept urmare și el a refuzat să participe la funeraliile lui Redford. Acesta din urmă avea în palmares nu mai puțin de patru Oscaruri obținute pe parcursul carierei. Primul dintre ele a fost luat în 1974 pentru cel mai bun actor într-un film.

