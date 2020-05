Letonia, Lituania și Estonia vor permite libera circulație a cetățenilor între cele trei țări începând cu data de 15 mai, a declarat premierul leton Krisjanis Karins, scrie Reuters.

„Am decis să deschidem granițele interne începând cu data de 15 mai și să permitem libera circulație a cetățenilor”, a scris premierul pe Twitter.

Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020