Confruntarea programată pe Național Arena nu prinde echipele într-o formă tocmai bună, dar un derby rămâne derby indiferent de situația din clasament. FCSB este pe locul 3, cu 9 puncte în 5 etape, iar Dinamo este pe 12, cu 5 puncte.

FCSB a fost învinsă de Poli Iași cu 5-2 în ultima rundă, iar Dinamo a pierdut în Ștefan cel Mare cu UTA Arad, scor 0-1. Așadar, derby-ul de sâmbătă devine oportunitatea perfectă pentru cele două echipe să se revanșeze.

FCSB trebuie însă să depășească marile probleme de lot cu care se confruntă. Florinel Coman, Darius Olaru, Lucian Filip, Dragoș Nedelcu și Răzvan Oaidă vor lipsi cu siguranță, în timp ce Dennis Man este în continuare incert, dar cel mai probabil nu va juca. Iar în aceeași situație este și Olimpiu Moruțan.

De partea cealaltă, Dinamo acuză o lipsa de omogenitate după transferurile numeroase făcute în această toamnă. Iar în apărare problemele continuă, cuplul Puljici – Grigore fiind depășit destul de ușor în ultimele meciuri. În plus, Adam Nemec începe să-și arate vârsta și a fostul destul de absent în joc în confruntările disputate de la revenirea la Dinamo.

Dinamo, considerată favorită la pariuri

În aceste condiții, ținând cont de problemele celor două echipe,agenția de pariuri Unibet anticipează un meci foarte echilibrat. Dinamo, deși pornește ca echipă oaspete, are cota 2.45 și este văzută cu un ușor avantaj. De partea cealaltă, victoria celor de la FCSB are cota 2.80. În schimb, un rezultat de egalitate are cota 3.50.

Dincolo de aceste cote, oferta Unibet este mult mai bogată pentru El Clasico, iar noi iți propunem trei ponturi de încercat la marele derby dintre FCSB și Dinamo:

1. Florin Tănase marchează oricând, la o cotă de 3.30 oferită de Unibet

Dintre jucătorii prezenți pe teren, Florin Tănase este fotbalistul cu cel mai mare apetit ofensiv în acest start de sezon. A marcat deja 4 goluri pentru FCSB în toate competițiile și pare că a ajuns la maturitatea sportivă.

În plus, el este și executantul principal al loviturilor de la 11 metri de la FCSB.

Iar Dinamo este una dintre țintele sale preferate în Liga 1, reușind să marcheze de patru ori contra "câinilor roșii", în meciurile disputate pentru FCSB și Viitorul Constanța. Așadar, cota de 3.30 oferită de Unibet este mai mult decât ofertantă.

2. Gol în ambele reprize, la o cotă de 1.82 oferită de Unibet

Unibet ne propune un pariu tare intresant de care putem profita. 1.82 este cota să avem cel puțin un gol în fiecare repriză. Și argumente sunt destule! Spre exemplu, în 4 din ultimele 5 meciuri din Liga 1 dintre cele două echipe s-a marcat în fiecare repriză.

În plus, la toate cele 5 meciuri disputate de FCSB în acest sezon de Liga 1 s-a marcat cel puțin un gol în fiecare repriză. Iar cum Dinamo este în general mai bună după pauză, putem profita de acest pariu cu goluri în amele reprize.

3. Scor exact: 1-1, la o cotă de 6.5 oferită de Unibet

Chiar dacă Dinamo este ușor favorită la pariuri, meciul se anunță a fi destul de echilibrat. Fiecare echipă are plusurile și minusurile ei, dar când tragem linie parcă rezultatul de egalitate este cel cu posibilitatea mai mare de reușită. Iar ambele echipe sunt obișnuite să marcheze în derby-uri, dovadă ștand și faptul că în

ultimele 5 meciuri din Liga 1 dintre cele două fiecare a marcat.

În aceste condiții, rezultatul de 1-1 pare cel mai probabil. De altfel, scorul exact 1-1 este și cel care are cota cea mai mică din toată oferta Unibet.

Este de așteptat ca cele două echipe să nu-și mai asume riscuri, deoarece nimeni nu-și dorește să piardă un derby. Iar două înfrângeri la rând în Liga 1 ar fi prea mult atât pentru FCSB cât și pentru Dinamo. Din acest motiv, merită încercat un pariu pe scorul 1-1.