Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țară, Cătălina Grama, sau Jojo așa cum o cunosc toți fanii ei, a vorbit pentru prima dată despre defectul ei estetic, pe care se ferește să-l arate în fotografii sau videoclipuri.

Aceasta a povestit trauma prin care a trecut și care a făcut-o să arate în acest fel. Artista recunoaște că nu îi este rușine cu defectul ei, întrucât îl are încă din adolescență.

Este vorba despre maxilarul ei, pe care l-a avut rupt în adolescență.

Până la acest moment doar familia artistei a știut despre incidentul nefericit care a marcat-o pe viață pe Jojo, cântăreața preferând să nu spună nimic, nimănui.

„Mi-am făcut o fotografie în care se vede în mod clar partea mai proeminentă a maxilarului meu. Asta ca să nu mă mai întrebe nimeni dacă mi-am mărit maxilarul. Oricum, de ce ţi-ai mari maxilarul?!

În adolescenţă am tinut o cură de slăbire care m-a făcut să îmi pierd cunoştinţa când eram la liceu. Am leşinat, am căzut şi m-am izbit puternic cu partea stangă a fetei de ciment”, a fost prima parte a dezvăluirii pe care Jojo a făcut-o.

Însă povestea continuă. Artista le-a mai explicat fanilor și ce a urmat în perioada de după accident.

„Am avut un edem cerebral de toată frumuseţea, şi am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru că am făcut şi o spasmofilie extremă (îmi tremurau şi mâinile şi faţa în acelaşi timp). Am rămas cu o asimetrie a feţei (mandibula mai proeminentă pe partea stangă şi un pomete modificat, mai umflat, pentru că a fost fisurat).

Nu îmi fac mereu fotografiile pe „partea mea bună”, pentru că m-am obişnuit cu asimetria asta în timp. M-am hotărât să postez fotografia asta pentru că aici lucrurile sunt extrem de evidente: un pomete e mai umflat, celalalt nu, iar maxilarul e mai pronunţat pe partea stângă.

E o chestiune de unghi, poziţie şi aşa mai departe. Nimeni nu este perfect. Cu toţii avem defecte mai mult sau mai putin vizibile. Acesta este din păcate un defect pe care nu îl pot corectă”, a povestit Jojo, conform Cancan.