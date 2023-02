Tratează tusea cu ajutorul remediilor naturale. Cinci antitusive eficiente pentru calmarea căilor respiratorii

Pentru a trata tusea, poți folosi diverse ceaiuri dar și produse cum ar fi spray-ul de propolis, care are efecte antiinflamatoare, antivirale și antimicrobiene. Salvia este o altă plantă extrem de populară în ceea ce privește calmarea tusei.

Plantele au fost, încă de pe vremea strămoșilor noștri, un mod natural de a trata anumite afecțiuni. Indiferent că vorbim de o tuse cu care ne-am ales în urma răcelii ușoare sau una provocată de inflamarea căilor respiratorii, putem folosi, pentru calmarea ei, remedii naturale.

„Se cunoaştea încă de pe vremea strămoșilor noştri utilitatea anumitor plante care pot fi folosite în tratementul tusei, atât sub formă de ceaiuri (de preferat, călduțe), fie sub formă de siropuri, ideal în combinații cât mai curate, fără excipienți chimici de sinteză, îndulcite cu miere sau cu extract de stevie sau cel mult zahăr invertit. Dintre aceste plante benefice amintesc pătlagina, care fluidizează secrețiile respiratorii, cimbrul de cultură, care are efect fluidizant al mucusului, antiinflamator și antiviral, sucul de soc, care are efect expectorant, siropul din muguri de brad (are efect emolient și antitusiv), sucul de ridiche neagră (este foarte eficient în tratementul tusei seci, iritative)”, explică dr. Cezarina Mariana Matei.

Cinci moduri naturale care te ajută să scapi de tuse

1. Ridichea neagră

Siropul preparat din această legumă fluidizează mucozitățile și ajută la eliminarea acestora. Este un remediu pentru tusea uscată dar și pentru cea productivă. De asemenea, poate fi folosit și de către persoanele cu sinuzită sau pentru tratarea răcelilor.

Pentru a prepara siropul de ridiche neagră se ia o legumă și se spală bine, fără a o decoji. Taie un capac în partea de sus, scobește interiorul și scoate miezul. În interiorul ridichii pune aproximativ trei linguri cu miere, acoperă ridichea cu capacul ei și lasă-l la macerat aproximativ 12 ore sau peste noapte.

Siropul de ridiche neagră este un tratament care ne scapă de tuse dacă luăm două sau cel mult trei lingurițe în fiecare zi. Repetăm procesul până observăm ameliorarea simptomelor.

2. Ceaiul de tei

Acesta are foarte multe beneficii, iar printre ele se numără și vindecarea căilor respiratorii, scăderea febra și calmarea tusei.

Pentru a prepara ceaiul de tei ai nevoie de o cană de aproximativ 250 ml, o linguriță de flori de tei și puțină miere de albine. Clocotim apa și apoi punem frunzele peste ea. Se lasă la infuzat aproximativ trei minute. Pentru a îndulci ceaiul, poți folosi miere de albine, benefică și ea în tratarea tusei.

Specialiștii ne recomandă să consumăm cel mult trei căni de ceai de tei pe zi, până observăm că tusea începe să dispară.

3. Mierea de albine

Beneficiile ei sunt foarte cunoscute iar ea poate fi un remediu eficient pentru tuse și dureri în gât. După ce este administrată, formează o peliculă protectoare astfel ajutând la calmarea mucoasei.

Dacă dorim să o folosim ca remediu pentru tuse ori dureri în gât, se ia câte o linguriță de trei ori pe zi. După administrare, evită să consumi lichide jumătate de oră. Ultima porție a zilei o poți lua înainte de culcare pentru a te ajuta să adormi mai ușor.

4. Pătlagina

Siropul acestei plante ne ajută să scăpăm de tusea seacă dar și de cea productivă. Pentru a-l prepara ai nevoie de o mână de frunze proaspete de pătlagină.

Se pun la fiert plantele în 500 ml de apă și se lasă la foc mic timp de o jumătate de oră. Siropul rezultat se lasă la răcit apoi se amestecă cu 100 ml de miere, se pune într-o sticlă și se ține la rece. Pentru a calma tusea, se iau câte trei lingurițe pe zi.

5. Gargara cu apă și sare de mare

Acest remediu natural este indicat pentru tusea seacă și iritativă. Pentru a prepara soluția se adaugă în 200 ml de apă călduță o lingură de sare de mare. Amestecăm până ce sarea s-a dizolvat apoi soluția este gata pentru folosire.

Gargara cu apă și sare de mare se face de aproximativ trei ori pe zi, după mesă, pentru a diminua tusea uscată, potrivit clicksanatate.ro.