Tratament cancer. Există speranță la viață când avem cancer? Suplimentul nr. 1 în lume: Onconovical cu vitamina b17 și complex de plante

Un remediu naturist sută la sută natural, ce vine în sprijinul bolnavilor de cancer, este, fără doar și poate, Onconovical de la Medicinas. Cu o formă unică obținută din mai multe ingrediente ale căror proprietăți sunt benefice pentru organism, acest remediu nu doar că întărește sistemul imunitar, însă îmbunătățește calitatea vieții bolnavilor de cancer și ajută la stoparea dezvoltării celulelor canceroase de la nivelul gurii, laringelui ori esofagului.





Obținut după ani de zile de studii de specialitate, din 19 ingrediente active, Onconovical este un supliment alimentar ce are proprietăți antioxidante, astfel că ajută la eliminarea toxinelor din organism. Ba mai mult, ajută la funcționarea optimă a ficatului și a sistemului digestiv și, mai mult de atât, are acțiune triplă, în cazul tractului gastro-intestinal, ficat și sistem circulator, astfel că elimină metalele grele și alte toxine ce se depun în această zonă.

Ce ingrediente conține Onconovical și rolul lor pentru organism:

Onconovical este un remediu sută la sută natural, ce este obținut din extract de sâmburi de caisă, ce au un conținut bogat de vitamina B 17, cunoscută pentru proprietățile benefice împotriva afecțiunilor oncologice. Așadar, sâmburii de caisă ajută la prevenirea îmbătrânirii celulare, îmbunătățirea digestiei și stoparea dezvoltării celulelor canceroase, grație conținutului bogat de amigdalină.

În compoziția Onconovical se găsește și usturoi negru, care are un aport bogat de magneziu, calciu, seleniu, fosfor, vitamina C, vitamina B 6, precum și saponine, aminoacizi, proteine, ce ajută la tratarea și prevenirea apariției unor boli de inimă, întrucât protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, reduce nivelul de colesterol, a unor tumori, precum și la eliminarea unor paraziți intestinali.

Onconovical conține, printre altele, și extract de vâsc, care are un conținut bogat de flavonoizi, polizaharide, enzime, aminoacizi, vitamina e și vitamina C. Astfel, acesta ajută la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare, reglează nivelul hipertensiunii și, de asemenea, reduce anxietatea și insomniile.

Turmericul sau curcuma se găsește, de asemenea, în compoziția Onconovical. Cunoscut pentru proprietățile benefice pe care le are asupra organismului încă din cele mai vechi timpuri, curcuma sau turmericul conține vitamina B6, vitamina C, fier, magneziu, mangan, astfel că are proprietăți antioxidante și ajută la întărirea sistemului imunitar. Ba mai mult, conform unor studii de specialitate previne răspândirea celulelor canceroase în organism.

Polen, astragalus, orz verde, pulbere de Reishi, de extract din fructe de Aronia ori cactus, , precum oțet de Kombucha, ceai-verde, ghimbir, busuioc ori oțet de mere sunt ingrediente ce se găsesc în compoziția Onconovical, toate acestea având rolul de a îmbunătăți calitatea vieții bolnavilor de cancer, dar și de a reduce dezvoltarea celulelor canceroase.

Onconovical - mod de administrare

Potrivit specialiștilor în medicină naturopată, acest remediu naturist se administrează în doză de șase capsule pe zi, timp de 90 de zile dacă este luat preventiv. Pentru cazuri grave de cancer sau alte afecțiuni se recomandă 9 capsule pe zi timp de minim 1 an. Este important, însă, să optați și pentru o alimentație sănătoasă. Onconovical este singurul supliment ce promovează o dieta anticancer unică în lume , necesară pe perioada tratamentului naturist.

