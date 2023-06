Tranzacție de 30 de milioane de lei pe cea mai mare piață de capital din lume. Investiția făcută de un român

Daniel Dines este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români la nivel internațional. Milionarul român este fondatorul și CEO-ul UiPath, prima companie din România care a fost listată la Bursa de valori din New York, cea mai mare piață de capital din lume. Românul a făcut o investiție record pe piața imobiliară din New York. Dines a achizițioant prin intermediul societății sale Icevulcan Properties Ltd, un număr de 31,2 milioane de acţiuni ordinare la dezvoltatorul imobiliar One United Properties.

Acționari majoritari și fondatori ai One United Proprieties sunt Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu. Raportul realizat de Bursa de Valori din București (BVB) a arătat că această tranzacție este un semnal important pentru piața imobiliară, mai ales, într-o perioadă în care construcțiile s-au blocat. Suma totală pe care a achitat-o celebrul antreprenor este de 28,7 milioane de lei. Actualul preț de vânzare pentru o acțiune la One United Properties și este de 0,92 lei la BVB.

Ce l-a făcut pe Daniel Dines să investească aproape 29 de milioane de lei

„Vânzarea de acţiuni a fost realizată pentru a respecta dreptul de opţiune de cumpărare acordat Icevulcan Properties Ltd. în conformitate cu contractul de cumpărare de acţiuni din data de 31 mai 2021, dezvăluit în prospectul publicat în iunie 2021 în legătură cu oferta publică iniţială desfăşurată de Emitent”, se precizează în raportul separat publicat de One United Properties la BVB.

Daniel Dines ar fi fost încurajat să facă această investiție și de evoluția companiei One United Properties. Compania a estimat un profit net de 530 de milioane de lei pentru anul 2023, cu 5% mai mult față de anul trecut. De asemenea, cifra de afaceri preconizată pentru anul în curs este de 1.43 miliarde de lei la nivel consolidat. În plus, profitul brut s-ar majora cu 12%. Societatea a raportat un profit brut de 177,9 milioane de lei în primul trimestru al anului 2023, cu 60% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Ziarul Financiar.