Enias Cailliau este inventatorul sistemului numit „GirlfriendGPT”. Utilizând inteligența artificială și alte programe, inclusiv generatoare de imagini, Enias susține că a reușit să creeze o replică digitală cu o personalitate similară celei a partenerei sale.

El a dezvoltat chiar și un program prin care și alții pot accesa tehnologia pentru a-și crea propriile clone virtuale.

Enias a descris procesul prin care a creat o replică a iubitei sale utilizând tehnologia GPT. Inițial, a dezvoltat un program de inteligență artificială conversațională cu care putea interacționa verbal.

Apoi, a generat o descriere a personalității partenerei sale. În continuare, a utilizat o unealtă pentru a crea o copie digitală a vocii iubitei sale, cu toate că a menționat că „nu a fost mulțumit de rezultate”.

Enias a demarat dezvoltarea unui instrument de inteligență artificială denumit „SelfieTool”, care are capacitatea de a genera imagini ale partenerei sale utilizând tehnologia Stable Diffusion. Cu toate că a distribuit pe Twitter câteva dintre aceste „selfie-uri”, se poate observa că mai este nevoie de îmbunătățiri, deoarece unele imagini sunt departe de a reflecta realitatea.

Enias a menționat că a folosit-o pe iubita sa ca model, deoarece o cunoaște foarte bine. În ciuda faptului că unii pot găsi această idee ciudată, el a subliniat că partenera sa a fost întru totul de acord cu proiectul și este fascinată de rezultate, potrivit digi24.ro.

GirlfriendGPT reading a book at the park.

Think my SelfieGPT tool needs some more work 🤣#stablediffusion #buildinpublic pic.twitter.com/XclC6owYpv

— Enias Cailliau (@eniascailliau) May 31, 2023