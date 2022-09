Sursa foto: commons.wikimedia.org

Transilvania, locul discret de refugiu al regelui Carol III al Marii Britanii. Cu ce l-a atras România pe fostul prinț de Wales

Actualul rege Carol al III-lea, al Marii Britanii are o legătură specială cu România, dat fiind că este un mare admirator al Transilvaniei. An de an, pe vremea când era doar prințul Charles, a vizitat această regiune românescă unde și-a găsit liniștea pe care supușii săi britanici i-au refuzat-o, de multe ori. Actualul rege prefera aceste escapade, dat fiind că scăpa de protocoalele stricte de securitate, dar și de atenția pe care i-o dădeau tabloidele britanice.