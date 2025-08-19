Sport Transfer surprinzător în Superligă, la dorința lui Costel Gâlcă: Vin cu dorința de a munci







Fundașul central Paul Iacob, curtat de mai multe formații din primul eșalon, a semnat un contract pe un sezon cu SC Oțelul Galați și deja a intrat în programul de pregătire condus de antrenorul Laszlo Balint, notează News.ro. Decizia surprinzătoare survine după ce antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, și-a dat acceptul ca fundașul să plece.

Jucătorul de 29 de ani vine sub formă de transfer definitiv de la FC Rapid 1923 București, cu scopul de a întări centrul defensivei echipei gălățene.

Paul Alexandru Iacob are 1,85 metri și evoluează ca fundaș central de picior stâng. Este recunoscut pentru mobilitatea sa, detentă remarcabilă și forță în duelurile aeriene. În cariera sa, Iacob a strâns 174 de meciuri în Superliga României, marcând 8 goluri și oferind 7 pase decisive.

Pe lângă experiența din campionat, jucătorul are și 16 partide în Cupa României, cu 2 goluri înscrise, și a cucerit Supercupa României în 2020, ca integralist al Viitorului/Farul Constanța. În palmaresul său figurează și Cupa României 2019, tot cu echipa lui Gheorghe Hagi, dar și două promovări în primul eșalon, alături de Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Fost internațional Under 21 al României, Paul Iacob a evoluat în sezonul trecut la FC Botoșani, club la care fusese trimis sub formă de împrumut de la FC Rapid 1923. Din cauza unei accidentări, el a prins doar 17 meciuri și a înscris un gol.

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei. Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa și știu ce principii are. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aștept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Paul Iacob.