Reformă la Rapid. Dan Șucu pregătește schimbări radicale la club

Rapid București a avut un sezon dezastruos, încheind pe locul șase în Superliga. Echipa a ratat toate obiectivele pe care și le-a propus, iar acum acționarul majoritar Dan Șucu pregătește schimbări radicale.

Echipa din Giulești are așteptări mari de la următorul campionat. Drept urmare, patronii au demarat un amplu proces de reformă a clubului care vizează schimbări de management. Om de afaceri de succes, Dan Șucu vrea să repete rețeta și cu echipa de sub Podul Grant.

Omul de afaceri a făcut primul pas, deja, prin cooptarea tehnicianului Neil Lennon care a câștigat cinci campionate cu Celtic Glasgow. Acționarii au găsit loc și pentru Bogdan Lobonț, în ciuda rezultatelor slabe din play-off. El a semnat ca antrenor cu portarii și se va ocupa de pregătirea apărătorilor giuleșteni.

Urmează și alte schimbări la nivelul managementului. Acestea erau de așteptat, având în vedere retragerea lui Daniel Niculae din funcția de președinte al clubului Rapid București. Fostul fotbalist este implicat în dosarul penal privind materialele pirotehnice introduse de membrii galeriei în sediul clubului. Niculae este urmărit penal, fiind acuzat că l-a sprijinit pe Liviu Ungurean „Bocciu”, liderul galeriei.

După plecarea lui Daniel Niculae s-a vehiculat că postul de președinte ar putea fi preluat de acționarul Victor Angelescu. Acesta a dezmințit informația. Angelescu a precizat că Rapid București este în căutarea unui om potrivit. El a dat asigurări că organigrama va fi completă până la începutul viitorului sezon competițional în Superliga.

Conducerea clubului Rapid București vrea să îmbunătățească relația cu galeria. Dan Șucu și Victor Angelescu vor ca suporterii să revină pe stadion, după ultimele incidente. Conform unor informații neoficiale se pregătește o întâlnire cu liderii grupurilor de suporteri. Vor fi invitați Gigi Corsicanu, dar și Liviu Ungurean „Bocciu”, aflat în control judiciar. Scopul este de a calma spiritele în rândul suporterilor nemulțumiți.

În acest sens se va discuta situația lui Paul Iacob, fotbalistul acuzat că a sărit la bătaie la un fan. Șefii clubului vor să aplaneze tensiunile pe acest subiect. De asemenea, va fi abordat și subiectul legat de dosarul penal cu materialele pirotehnice. Totodată, acționarii de la Rapid București vor explica motivele pentru care l-au ales pe antrenorul Neil Lennon. Dan Șucu l-a refuzat pe Marius Șumudică, chiar dacă acesta era preferatul suporterilor.

La rândul lor, fanii lui Rapid București cer susținere politică pentru modificarea legii care interzice folosirea materialelor pirotehnice pe stadioane. Ei vor ca acestea să fie utilizate, în cadrul spectacolelor organizate de suporteri, într-o anumită limită. Astfel se vor asigura că nu vor mai apărea probleme cu legea.

Echipa din Giulești a reușit o singură victorie în play-off, în cele zece meciuri disputate. Noul antrenor, Neil Lennon, a mărturisit că a semnat cu Rapid București, convins de planul lui Dan Șucu. El a vorbit despre măsurile și investițiile pe care le pregătește omul de afaceri. Neil Lennon a fost invitat la o emisiune sportivă în Scoția, PLS Soccer - The Football Show.

„Avem o șansă să luptăm pentru titlu. Patronul are planuri mari pentru club. E ambițios. Avem un stadion nou, o bază bună de pregătire, deci clubul s-a mișcat în direcția corectă. Vrea să lupte pentru titlu, iar asta mă atrage. Am mai avut și alte oferte, dar cred că am mers într-o țară în care investițiile cresc și fotbalul se transformă”, a relatat antrenorul lui Rapid București.