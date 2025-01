Social Tramvai scăpat de sub control de vatman







Un tramvai, care a scăpat de sub control, a fost oprit de pasageri în orașul Iași. După ce s-a oprit în stație, vatmanul a încercat să reseteze vagonul pentru a-l repune în mișcare, însă manevra a fost realizată greșit, provocând alunecarea vagonului pe pantă.

Vatmanul pierde controlul unui tramvai în Iași

Într-un clip postat pe rețelele de socializare, se poate vedea cum tramvaiul coboară, iar vatmanul pierde controlul vehicolului. Câțiva pasageri încearcă să intervină pentru a-l opri.

„Ce se întâmplă cu transportul public din Iași? Am trecut de la <mijloace de transport> la <mijloace de supraviețuire>?! Călătoriile cu CTP au ajuns un test de curaj, iar biletele ar trebui să vină la pachet cu asigurare de viață și echipament de protecție! Ne întrebăm: cine verifică aceste vehicule înainte să iasă pe traseu? Sau testele se fac direct pe stradă, cu pasageri înăuntru? E clar că Iașul nu mai are tramvaie, are rachete fără control”, a postat pe Facebook Alo Iași.

Tramvai, manevrat greșit de vatman

Incidentul s-a petrecut miercuri, 29 ianuarie, la ora 10:33. Tramvaiul de pe traseul 9 a întâmpinat o defecțiune tehnică în stația Palatul Culturii, în direcția Târgu Cucu, imediat după ce a efectuat oprirea.

„Vatmanul a resetat vagonul pentru a-l pune în mişcare. Această procedură defrânează vagonul care, fiind oprit în pantă, s-a deplasat spre înapoi, din cauză că vatmanul nu a executat corect manevrele de cuplare. Acesta împreună cu alte persoane aflate în zonă, a încercat să-l oprească, coborând din vagon, în loc să se asigure că acesta este în siguranță. Intervenția corectă a vatmanului din cel de-al doilea tramvai, care a utilizat sistemul de blocare cu saboți, a permis oprirea în siguranță a vehiculului”, transmite Compania de Transport Public.

Sistemul de frânare de urgență a fost operativ

Conform primelor evaluări, s-a confirmat că sistemul de frânare de urgență era operativ. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a determina cu precizie cauzele defecțiunii și modul în care au fost efectuate manevrele de remorcare.

„Menționăm că toți vatmanii sunt instruiți pentru a executa corect această manevră, iar la viitoarele ședințe de pregătire profesională vom insista pe prelucrarea acestui caz”, au comunicat reprezentanții CTP Iași.