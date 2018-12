Cele mai frumoase URĂRI de Crăciun. Cum poți să-ți SURPRINZI apropiații

În preajma sărbătorilor de iarnă avem întotdeauna bucuria de a împărtăşi bucuria cu persoanele mai apropiate de noi. Iar dacă doriţi să trimiteţi o urare frumoasă şi nu aveţi inspiraţia necesară, vă prezentăm câteva modele de urări de Crăciun pe care le trimiteţi prin poşta electronică.





Craciunul este despre timp petrecut cu familia si cu prietenii. Este despre a crea amintiri care sa dureze o viata. Craciun fericit tie si familiei tale!

***

Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi! Craciun fericit!

***

Fie ca cele mai dragi persoane sa-ti fie alaturi si sa recreati adevaratul spirit al Craciunului. Craciun fericit!

***

E sarbatoare! Bucura-te de pace, lumina si caldura alaturi de cei dragi tie. Daruieste din toata inima si deschide-ti sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasa-ti sufletul sa renasca si traieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

***

E momentul urarilor de bine, de sanatate, dragoste si pace. Astea iti doresc eu tie, drag prieten. Fie ca aceasta zi de Craciun sa fie cu adevarat speciala pentru tine! Craciun fericit!

Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc!

***

Fie ca de acest Craciun sa ti se indeplineasca toate dorintele. Si sa fii fericit si sanatos tot anul ce va veni. Craciun fericit!

***

Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine. Sa va fie casa, casa, cu bucate noi pe masa, Mos Craciun cu sacul plin, drumu-n viata cat mai lin.

***

Sarbatoreste minunea Nasterii mantuitorului si bucura-te de Sarbatori asa cum se cuvine. Craciun fericit!

***

Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!

***

M-ati tinut de mana si m-ati invatat cum sa impodobesc primul meu pom de Craciun. Astazi decorez bradul si mi-as fi dorit sa fiti langa mine. Va urez din suflet Craciun fericit!

***

Va doresc ca sarbatorile sa fie presarate cu bucurii, implinire sufleteasca, liniste si sanatate. Va multumesc ca existati si ca imi sunteti alaturi, mama si tata!

***

Un gand bun, o inima curata, un zambet pe a voastra fata, vorbe de duh si pace in suflet este tot ce va doresc de sarbatori si in anul care vine!

***

In pragul sarbatorilor de iarna, sa aveti in casa bogatie, bunastare, pace in suflet si sanatate. Craciun fericit!

***

Dragul meu copil, e sarbatoare! Bucura-te de pace, lumina si caldura alaturi de cei dragi tie. Daruieste din toata inima si deschide-ti sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasa-ti sufletul sa renasca si traieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

***

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Craciunul sunt o familie fericita si prietenii dragi aproape. Craciun fericit!

***

Bogatie cata vreti,/ Sanatate pentru toti,/ Iar la anul care vine/ Sa va fie si mai bine./ Sa va fie casa, casa,/ Cu bucate noi pe masa,/ Mos Craciun cu sacul plin,/ Drumu-n viata cat mai lin!

***

Fie ca aroma de brad, de portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun fericit!

***

De sarbatori, iti doresc sa ai parte de tot ce ai si mai vrei, de tot ce nu ai si iti doresti, de tot ce iti lipseste si nu stii. La multi ani!

