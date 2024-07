Politica Traian Băsescu, sfaturi pentru Klaus Iohannis: Poate să facă ce am făcut eu







Traian Băsescu e de părere că actualul președinte al țării, Klaus Iohannis, ar trebui să se gândească foarte bine la viitorul său, după alegerile din toamnă. Fostul președinte a discutat despre posibilul parcurs al lui Klaus Iohannis după ce nu va mai fi președinte, mai ales în contextul retragerii acestuia din cursa pentru șefia NATO.

Traian Băsescu a discutat despre posibilul parcurs al lui Klaus Iohannis după ce nu va mai fi președinte, mai ales în contextul retragerii acestuia din cursa pentru șefia NATO. Băsescu consideră că cea mai bună opțiune pentru Iohannis ar fi să urmeze exemplul său și să se retragă discret din politică. Fostul președinte este de părere că Iohannis nu îndeplinea criteriile necesare pentru o funcție atât de importantă și că o retragere liniștită din viața publică ar fi o decizie înțeleaptă pentru viitorul său.

„Cred că e prima dată în viața lui când lumea care poate să ia decizii nu apreciază faptul că e înalt și frumos să îl pună într-o funcție. Hai să nu spunem frumos, să spunem frumușel. Vorbind foarte serios, cred că domnul președinte nu a îndeplinit niciun criteriu pentru o funcție de nivel supra-statal.

Poate să facă ce am făcut eu. Spre exemplu, ca să îmi fac o ieșire politică liniștită, am candidat, am fost senator, pe urmă am candidat și pentru Parlamentul European, am făcut un mandat complet ca europarlamentar, am ajuns la vârsta la care spun stop joc, nu mai vreau niciun fel de activitate politică, mă voi dedica activității unei fundații în care să transfer din experiență către cinev vrea să mă asculte. Dacă are impresia că o să se plictisească, o candidatură la Senatul României în toamnă este o soluție excelentă”, a declarat Traian Băsescu, în direct la România TV.

Traian Băsescu, despre acuzațiile aduse în trecut lui Sorin Ovidiu Vîntu

În declarațiile sale, fostul președinte al României discută despre diverse aspecte ale politicii și vieții publice, aducând în discuție experiențe personale și observații critice. El rememorează o plimbare cu barca petrecută acum aproximativ zece ani, subliniind că nu consideră acest lucru neobișnuit sau nejustificat, dar nu îl consideră nici o rutină permanentă. În contrast, el menționează acuzațiile anterioare aduse lui Sorin Ovidiu Vîntu, subliniind că acestea s-au dovedit a fi întemeiate, ceea ce contrastă cu discuțiile despre plimbările cu barca, despre care spune că nu poate afirma cât de credibile sunt.

„Plimbarea în barcă cred că e de acum vreo 10 ani. Eu nu zic că e cel mai fericit lucru să te plimbi cu barca, deși mie îmi place, dar dacă te invită cineva la o plimbare pe Snagov, unde e problema. Cred că este o întâmplare care nu poate fi pusă cu caracter de permanență, că doar nu stătea de dimineața până seara, în fiecare zi, în barcă. Eu nu l-aș acuza pentru asta. L-am acuzat de Vîntu, nu de plimbat cu barca. De Vîntu l-am acuzat, și s-a dovedit a fi real, că a recunoscut el în emisiune, în dezbaterea finală. Asta nu știu cu barca cât este de credibilă, dar asta cu Vîntu, s-a dus la el pentru că fusese arestat Popa în Indonezia și l-a chemat șeful la ordine și el s-a dus” a mai declarat Traian Băsescu pentru sursa citată.

Ce spune despre Mircea Geoană

În plus, fostul președinte a vorbit și despre Mircea Geoană și nominalizarea sa la NATO, exprimându-și opinia că această decizie nu a fost făcută de Guvernul SUA pentru actualul președinte, sugerând o anumită discrepanță în recunoașterea internațională a rolurilor diplomatice. Aceste observații reflectă o perspectivă critică asupra dinamicii politice și a relațiilor internaționale, subliniind diversele sale considerații și evaluări asupra evenimentelor și personalităților implicate.