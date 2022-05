Traian Băsescu le răspunde celor care îl acuză că nu a eliberat vila de protocol în 60 de zile: Nişte pigmei. Am vreo 50 de cutii cu cărţi. Să le ia în spate şi să mă ajute să mă mut

Traian Băsescu a explicat de ce i-a fost imposibil să se mute în două luni. „Nu e nicio bizarerie. E o lege care e pusă în aplicare, că e pusă retroactiv vor decide alţii. Că e vorba de drepturi dobândite şi luate iar vor decide alţii. Pe mine m-a intrigat replica unui lingău la Orban (Ionel Dancă, n.red) care spune că ia uite că în 60 de zile nu a reuşit să îşi găsească bucătărie.

Eu îi spun nătărăului că înainte să stabileşti o bucătărie trebuie să găseşti un apartament. Dacă el este obişnuit să cumpere apartamente ca pe ciorapi, eu personal am văzut vreo 50 şi ceva de case ca să mă hotăresc la una. Cine crede că în 60 de zile de muţi e cel puţin naiv sau n-a trăit experienţa asta”, a declarat Traian Băsescu.

Apartamentul este gol

Fostul preşedinte a afirmat că recent a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru noul său apartament. „După ce am dobândit apartamentul plătind prima rată şi semnând actele de vânzare-cumpărare, am demarat celelalte procese. Ai nevoie de un contract de energie electrică, de gaze, de apă. Am comandat o bucătărie care să fie amplasată în acest spaţiu pe care l-am cumpărat.

Nu-mi problema să rămân în această casă şi pe care în urma discuţiilor şi a dezbaterilor publice chiar nu îmi mai doresc să locuiesc vreodată aici. Nici nu pot să plec în 60 de zile. O să plec când casa pe care am contractat-o este în măsură să primească locatari. Acum e un apartament cu pereţii goi, cu nimic în el

Vestea proastă a venit de la cei care îmi furnizează bucătăria şi mi-au spus că abia în a doua parte a lunii august. Am o bibliotecă comandată să mut cărţile ca primă urgenţă. Statul face ce vrea, poate hotărî să stau şi în stradă“, a mai spus fostul președinte Traian Băsescu, la România TV.

Acuzații dure

Traian Băsescu îi acuză pe contestatarii săi că nu au avut curajul să îl înfrunte atunci când era în funcție. „Să fim serioşi! În momentul de faţă, ura şi prostia, laşitatea şi mizeria! N-au fost în stare să se bată cu mine cât am fost în funcţie. După ce n-am mai avut putere, se arată foarte vajnici. Nişte pigmei!

Rămân nişte pigmei cei care m-au adus în situaţia asta. Mă deranjează abordarea unor lichele care toată ziua au lins pe unde au putut, inclusiv la mine

Cât timp m-am putut bate politic, au fost nişte oameni neputincioşi. Acum cei pe care i-am ajutat să fie în prima linie sau în a doua sunt cei care fac mizeria asta. N-am nevoie de mila nimănui!

Dacă sunt amatori să mă mut repede, am vreo 50 de cutii cu cărţi. Să le ia în spate şi să mă ajute să mă mut”, a mai spus Traian Băsescu.

Ce drepturi a mai pierdut Traian Băsescu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în 23 martie 2002, că Traian Băsescu a colaborat cu securitatea. După pronunțarea acestei sentințe fostul președinte a pierdut dreptul la vila de protocol. De asemenea Traian Băsescu a mai pierdut indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu,

Fostul președinte nu mai benefiaciză nici de pază și nici de folosința gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.